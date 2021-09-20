Жилой комплекс Kazakhstan — это резиденция, расположенная в знаковом месте одного из лучших районов города. Открытие комплекса и масштабная презентация с участием узбекских артистов и салютом состоялась 15 сентября. На сегодняшний день в комплексе доступны к покупке несколько квартир и коммерческих помещений с предчистовой отделкой. Также для всех гостей открыты шоурумы с дизайнерским ремонтом, где можно найти вдохновение для обустройства своей будущей квартиры.





Строительство ЖК Kazakhstan началось два года назад компанией The Tower Build в исторической локации, известной всему городу. Итогом работы стал 10-этажный закрытый комплекс по улице Амира Темура, спроектированный по канонам классицизма, органично вписывающийся в городской ландшафт и совместивший в себе жилые и коммерческие помещения.





Несмотря на то что 80% помещений в ЖК Kazakhstan уже нашли своих хозяев, к продаже все еще доступны квартиры различного типа: студии с предчистовой отделкой, которые можно обустроить на свой вкус, а также шоурумы с дизайнерскими решениями в стилях минимализм, фьюжн, ар-деко, модерн и современной классики. Они спроектированы в формате хайфлэт — это высокие потолки высотой 3,30 м в жилых помещения и 4,5 м — в нежилых, и представлены в различных планировках от одной до четырех комнат и площадью от 62 до 180 кв. м.





Открытие жилого комплекса стало громким событием в столице: гостей встречала красная дорожка и струнный оркестр. Вечер продолжился фуршетом, выступлением акапеллы Zamin под аккомпанемент Шухрата Закирова, лайвом Милены Мадмусаевой и оркестра, выступлений Райхон Ганиевой, группы «Матин», Улугбека Рахматуллаева и танцевального коллектива Reginight Show. Также на презентации выступила Любовь Сафронова — архитектор-дизайнер и руководитель студии Design House.





«При проектировании комплекса за основу был взят стиль классицизма — при взгляде на него вам наверняка вспомнятся европейские улочки. Это что-то домашнее, до боли знакомое и органично вписывающееся в окружающую застройку. Выдержанность стиля прослеживается не только в оформлении фасада лепниной и характерных балконах, но и в обустройстве двора. Он спроектирован по всем канонам классицизма — радиальная система, большой фонтан в центре, много зелени, беседки и игровые площадки для детей разных групп — от 2 до 12 лет. Изысканность и роскошь подчеркивается системой вечерней подсветки», — поделилась подробностями о преимуществах нового ЖК Любовь Сафронова.

В комплексе продумана и безопасность — закрытый П-образный двор, охрана, автоматические ворота, домофон в каждом подъезде, охраняемая парковка.





Помимо этого, на презентации представили и новый проект — комплекс Modera Towers. Он включает в себя две башни высотой 96 м и расположен в центре столицы по улице Шота Руставели.

Здания высотой в 24 этажа включат в себя коммерческие помещения, бизнес-центр и жилые этажи. На уровне 30 м от земли здесь спроектировано особенное пространство только для жителей комплекса с открытым и закрытым бассейнами, фитнес-центром, рестораном, лаундж-зоной, а на 6 этаже — двор с безопасными детскими площадками. Квартиры в новом комплексе будут доступны в более чем 15 типах планировки — от студий от 24 кв. м до 6 видов пентхауса с приватными террасами и потрясающим видом на город.

Адрес: ул. Амира Темура, 86.

Телефон: (+998) 88−159−51−00.

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