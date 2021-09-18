Коммерческая недвижимость — это надежный способ уберечь сбережения от обесценивания. Несмотря на внешние обстоятельства и пандемию спрос на объекты коммерческого назначения только увеличивается с каждым годом. Alfraganus — это открытый молл нового поколения, который был разработан с учетом приобретенного опыта.

На что следует обратить внимание при выборе объекта для инвестиций

От локации проекта напрямую зависит то, насколько успешным и доходным станет ваш бизнес. ТРК Alfraganus расположится в одном из престижных и густонаселенных районов, в пяти минутах от сквера Амира Темура. Такое местоположение поможет обеспечить высокий трафик новых клиентов — от 210 тысяч посетителей в неделю.





Состав арендаторов должен быть стабильный, качественный и привлекательный для будущих посетителей. ТРК Alfraganus уже выбрали такие местные и зарубежные бренды, как MEDIAPARK, RedTag, Efendi, Torento, Ramsey, Selfie, Credit Asia, KFC, Karl, Tommy Jeans, Calvin Klein, Urban Store и многие другие.

Наличие удобной бесплатной парковки также привлечет клиентов. По периметру торгово-развлекательного квартала Alfraganus расположится паркинг на 1500 автомобилей. Концепция круговой парковки даст возможность посетителям оставить машину как можно ближе в точке назначения.

Функциональность торговых объектов станет еще одним преимуществом при выборе помещения. Высота потолков в ТРК Alfraganus составляет 6 м. Такой параметр поможет собственнику реализовать второй этаж, тем самым вдвое увеличив приобретенную площадь.





Обустроенная территория, красивые фасады и панорамные окна помогут привлечь клиентов. Оригинальная архитектура проекта, многочисленные секторы и аллеи, центральная площадь с фонтаном, а также 14 типов фасадного оформления помогут компании подчеркнуть свою индивидуальность и повысить лояльность будущих клиентов.

На данный момент девелопер предлагает гибкую систему скидок до 30% для приобретения недвижимости. Кроме того, можно выбрать вариант уже готового арендного бизнеса с арендатором, который с первых дней станет источником дохода.

Подробности можно узнать по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Сайт: alfraganus.com

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