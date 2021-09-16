Правоохранители задержали в Ташкенте 10 человек, подозреваемых в участии в деятельности международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир», сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

Оперативное мероприятие было проведено в Алмазарском районе столицы. Среди задержанных оказались лица, ранее судимые за пропаганду идей этой террористической организации. В социальных сетях они продолжали поддерживать контакты с членами «Хизб ут-Тахрир», находящимися в розыске, отметили в МВД.

В местах проживания и мобильных телефонах задержанных обнаружены материалы экстремистского содержания.

Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведутся следственные действия, добавили в пресс-службе.