В сентябре и октябре в Ташкенте проходят плановые пятидневные остановы теплоцентралей (ТЦ) с отключением горячего водоснабжения. График отключений опубликовал администратор Facebook-группы «ТЧСЖ и как с ним жить?» Максим Черников.

График отключений

13−17 сентября — ТЦ-2, ТЦ-3, ТЦ-8;

20−24 сентября — ТЦ-1, ТашТЭЦ, котельная «Водник»;

27 сентября — 1 октября — ТЦ-4, ТЦ-6, котельная «Саноатэнерго»;

4−8 октября — ТЦ-5, ТЦ-7.

При этом отмечается, что в связи с полным остановом на летний период ТЦ-9 и ТЦ-10 вновь останавливать их не требуется.

Зоны действия теплоцентралей:

ТЦ-1

Проспект Мустакиллик, ул. Мирзо Улугбека, Буюк ипак йули, Кары Ниёзий, Мухаммада Юсуфа, Сайрам, Тамарахоним, Аккурган, Уткира Султонова, Осиё, Льва Толстого, Навнихол, 3-я улица Навнихол, Ясси, Каландар, Буз, 5-й проезд Сайрам, 7-й проезд Сайрам, Чуст, Катта Дархан, 2-й проезд Катта Дархан, Геологии, Ибрахима Муминова, Ниёзбек йули, Кичик халка йули, Катта халка йули, Дурмон йули, Шахриабад, Зиёлилар, Мирзакалон Исмоилий, Паркентская, Богишамол, Наманганская, Зарбулак, Киркйигит, проезд Тамарахоним, Озодлик, массивы Ялангач, Ташсельмаш, Мавлоно Риёзи, Буз-1, поселок ТашГРЭС, площадь Хамида Алимджана, зона Ташкентского государственного аграрного университета.

ТЦ-2

Улицы Мирзо Улугбека, Темура Малика, Авайхон, Мингбулак, Феруза, Миришкор, Шукура Бурханова, Раззока Хамроева, Салом, Дурмон йули, массивы Карасу — 1, 2, 3, 4, 6, Феруза, Буз-2.

ТЦ-3

Проспект Бунёдкор, улицы Навои, Алмазар, Беруни, Ислама Каримова, Караташ, Фуркат, Афросиаб, Кичик халка йули, Самарканд Дарвоза, Абая, Абдулла Кадыри, Кукча Дарвоза, Бешагач, Нурафшон, Пахтакор, Хувайдо, Гулабад, площадь Чорсу, массивы Чорсу, Караташ, Алмазар, Бешагач, Ц-10, 11, 13, 14, Ц-26, 27, 28, Б-1, Б-2, Б-3.

ТЦ-4

Проспекты Амира Темура, Мустакиллик, улицы Ахмада Дониша, Шарофа Рашидова, Яхъё Гулямова, Шахрисабз, Шастри, Янгишахар, Дехканабад, Сахибкор, Катта халка йули, Шахристанская, Уч Кахрамон, Мойкурган, Рихсили, Янги Юнусабад, Юнусота, Джумамасжид, Осиё, Богишамол, 1-й тупик Минор, Чингиза Айтматова, Кичик халка йули, Хамида Алимджана, Мингурик, Абдулла Кадыри, Бодомзор, Кургазма, Козитарнов, Гиргиртепа, Шивли, Шухрат, Богиравон, Мукаррамы Тургунбаевой, Шифонур, Гулсарай, Себзар, Олтинсой, Шимолий Олмазор, Зиё, Зульфияхонум, Лабзак, Нурафшон, Каракамыш, 1-я улица Каракамыш, Талабалар, Университетская, Белтепа, Фараби, Беруни, Мухбир, Мирзо Голиба, Шифокорлар, 2-я улица Шифокорлар, Камарнисо, массивы Белтепа, Ибн Сино-1, 2, Джарарык, Камарнисо, Бешкурган — 1, 2, 3, 4, Олимпия, Шифокорлар шахарчаси, Талабалар шахарчаси, зоны НУУз, ТашГТУ, массив Юнусабад — кварталы 1−19, Ц-1, 2, 4, 5, 6, 12, 15, Ц-17,18 (Себзар), Тахтапуль, Каракамыш 1/1, ½, 1/3, ¼, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, площадь Хамида Алимджана.

ТЦ-5

Ул. Заргарлик, Лутфи, Катартал, Гулистан, Фархадская, Чопонота, Богибустон, Кичик халка йули, Наккашлык, Домбрабад, 4-й проезд Домбрабад, Серкуёш, Усмур, Тахиатош, Ширин, Максуда Шейхзада, 1-я улица Катартал, 2-я улица Катартал, Катта Хирмонтепа, Нурафшон, Сеульская, Гулхани, Богистон, Самарканд Дарвоза, Такачи, Катта халка йули, Урикзор, Бешкайрагач, Тукимачи, Нашрият, Юсуфа Саккоки, Фозилтепа, массив Актепе, Чиланзар — кварталы 5−26, 30, 31, Г9А, 20А, Ц, Домбрабад, Шарк, Гулистан, Аль Хорезми-1, 2, Бешкайрагач, Изза, микрорайон Актепе, зона рынка Урикзор.

ТЦ-6

Улицы Мунис, Саракуль, Эски Саракуль, Янгизамон, Янги Куйлик, Абдурауфа Фитрата, Фаргона йули, Толимаржон, Файзобод, Мехржон, Сайхун, Сурхон, массивы Куйлюк — 1−7, Куйлик — Обводная.

ТЦ-7

Улицы Корасув, Бешарык, Бирлашган, 2-ой проезд Бирлашган, Эльбек, Асалобод, Курувчилар, Уйсозлар, Паркентская, Чулпон, Алимкент, Ахангаранское шоссе, массивы Тузель — 1, 2, 3, 4, Уйсозлар — 1, Асалобод — 1, 2, Авиасозлар шахарчаси — 1, 1а, 2, 3, 4.

ТЦ-8

Улицы Янги Сергели йули, Мехригиё, Сугдиёна, Кипчок, Чинор, Давлатобод, Дустлик, Мирзо Турсунзода, Жахонаро, Кургонтепа, массивы Сергели — 1−8А, Спутник — 1−18, М-1, 2, 3, Дустлик — 1, 2.

ТашТЭЦ

Проспекты Амир Темура, Мустакиллик, улицы Ислама Каримова, Навои, Шарофа Рашидова, Бабура, Глинки, Яхё Гулямова, Буюк Турон, Махтумкули, Зарафшон, Бухара, Истиклол, Ойбека, Авлиёота, Элбека, Миробод, Афросиёб, Садыка Азимова, Саида Барака, Матбуотчилар, Сайилгох, Кичик халка йули, Шастри, Шахрисабз, Моштабиб, Истикбол, Тараса Шевченко, Нукус, Гейдара Алиева, Кичик Бешагач, Абдуллы Каххора, Фидокор, Шота Руставели, Арнасой, Шохжахон, Жамшид Шоший, Абдуллы Авлоний, Беларик, Имама ат-Термизий, Урикзор, 5-й проезд Богтепа, 1-й проезд Жийдазор, Катта Чилонзор, Богибустон, Якуба Коласа, Чимкент, Мукими, Сеул, Аския, Чупонота, Богистон, Нурафшон, Гулханий, Самарканд Дарвоза, Лутфий, Кумарик, Олтин водий, кварталы Чиланзар-1−5, 7, Е, И, М-1, 2, 4, 5, 7, массивы Кушбеги, Башлык, Авиагородок.

Котельная «Водник»

Улица Хусайна Байкары, массив Сувсоз.

Котельная «Саноатэнерго»

Массив Курувчи.