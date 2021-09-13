В первом туре группового этапа чемпионата мира по футзалу сборная Узбекистана уступила команде Гватемалы. Матч, прошедший в Литве 12 сентября, завершился со счётом 4:5.

Счёт в матче на 4-й минуте открыл Фернандо Кампаньяк, спустя минуту преимущество удвоил Марвин Сандоваль. Уже на 6-й минуте Ихтиёр Ропиев смог сократить отставание до одного мяча, но соперник быстро ответил — на 7-й минуте отличился Алан Агилар. Первый тайм завершился со счётом 1:3.

Вторую половину встречи гватемальцы также начали с быстрого гола — на 22-й минуте гол забил снова Марвин Сандоваль. Два гола того же Ихтиёра Ропиева, а также автогол Альваро Романа позволили сборной Узбекистана сравнять счёт. К сожалению, на последней минуте матча Алан Агилар сумел забить победный гол — 4:5.

Во втором туре группы «В» футзалисты Узбекистана встретятся со сборной России. Игра состоится 15 сентября.

Источник: Ассоциация футбола Узбекистана.

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