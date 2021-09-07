Воинские части и подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Южно-западного специального военного округа проводят учебные сборы на полевом учебном полигоне «Термез» в Сурхандарьинской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.

В сообщении отмечается, что проведение сборов запланировано в районах интенсивных полётов авиации.

Основная цель полевой подготовки — совершенствование накопленного опыта, закрепление полученных знаний при организации боевых действий и их комплексное обеспечение в современных условиях, добавили в пресс-службе.

Напомним, 15 августа силы ПВО ВВС Узбекистана пресекли попытку незаконного пересечения воздушной границы афганским военным самолетом. Борт упал в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, пилоты катапультировались и были доставлены в реанимацию в клинику в Термезе.