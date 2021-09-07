Президент Шавкат Мирзиёев 6 сентября ознакомился с презентацией о проделанной работе и перспективных проектах в фармацевтической отрасли, сообщила пресс-служба главы государства.

За последние пять лет создано 71 новое фармацевтическое предприятие, налажен выпуск более 2500 видов лекарственных препаратов, 241 вида изделий медицинского назначения и 78 видов медицинской техники. Объём производства фармацевтической продукции увеличился почти в два раза.

Сегодня отечественные предприятия удовлетворяют лишь 55% потребности внутреннего рынка в натуральном выражении, отмечалось на совещании.

В ближайшие пять лет намечено увеличить производство в отрасли в 3 раза и довести показатель обеспечения внутреннего рынка до 80% в натуральном выражении. Для этого разработаны перспективные проекты на 2022−2026 годы.

Так, планируется реализовать 104 инвестиционных проекта на сумму 1,25 млрд долларов. В результате ожидается создание мощностей для производства импортозамещающей продукции на сумму 376 млн долларов и экспорта товаров на 84 млн долларов. Планируется обеспечить работой около 9000 человек.

Кроме того, обсуждались вопросы выращивания и переработки местных лекарственных растений.

На территории страны произрастают лекарственные растения 750 видов, но из них производителями активно используются только 70.

Президент отметил, что глубокая переработка лекарственных растений в стране может довести экспорт до 15 млн долларов и обеспечить работой более 5000 человек. Ответственным лицам поручено расширить производство за счет создания отраслевых кластеров.

При этом указано на необходимость уделить особое внимание выделению земель под выращивание лекарственных растений, развитию семеноводства и переработки, подготовке агрономов, формированию потребительского рынка таких растений.

Еще один крупный проект — инновационный научно-производственный фармацевтический кластер Tashkent Pharma Park в Зангиатинском районе Ташкентской области. Здесь строятся фармацевтический университет, центр фармакопеи, исследовательский центр, центр экспертизы, лаборатории, виварий и научно-экспериментальный производственный корпус.

Планируется реализовать еще 7 инвестиционных проектов на сумму 140 млн долларов.





В частности, ожидается строительство предприятия по производству антибиотиков, препараты для желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы на 17 млн долларов (Турция), предприятия по производсту противовоспалительных лекарств на 10 млн долларов (Индия), предприятия по производству онкологических препаратов, иммунных клетов, фракционирования и переработки плазмы крови на 85 млн долларов (США), предприятия по производству медицинских изделий в сфере травматологии и средств защиты на 13,5 млн долларов (Чехия) и другие.