Тёплая и сухая погода с температурой воздуха в пределах +34…+39 градусов будет наблюдаться в Узбекистане 6 и 7 сентября, сообщает Узгидромет.

8 сентября на север начнётся вторжение прохладного антициклона с районов Поволжья. 9−10 сентября прохладные воздушные массы охватят всю территорию Узбекистана.

По стране ожидается преобладание погоды без осадков. 8 сентября по большей части Узбекистана сохранится ещё довольно тёплая погода (+32…+37 градусов), лишь по северным областям температура опустится до +25…+30 градусов.

9−10 сентября заметно похолодает уже по всей стране. К пятнице температура воздуха понизится в ночные и ранние утренние часы до +12…+17 градусов, днём — до +23…+28 градусов, что на 2−4 градуса ниже среднемноголетних значений.

Смена воздушной массы 8−10 сентября по большинству областей будет сопровождаться усилением ветра до 17−22 м/с. 6−7 сентября усиление ветра до 15−20 м/с возможно по северу и пустынной зоне.