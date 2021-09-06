В возрасте 88 лет скончался французский актёр Жан-Поль Бельмондо. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на его адвоката.

Артист снимался в таких фильмах, как «Профессионал», «На последнем дыхании», «Кто есть кто», «Великолепный», «Чудовище» и многих других. Он также проявил себя в театре.

После перенесенного в 2001 году инсульта Жан-Поль Бельмондо прекратил актёрскую деятельность. В 2008 году он вернулся на съемочную площадку и сыграл в фильме Франсиса Юстера «Человек и его собака». В 2015 году он объявил о завершении карьеры в кино.