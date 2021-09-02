Каждый год на День независимости на улицах Ташкента можно увидеть автомобили, пассажиры которых размахивают флагами Узбекистана. Нередко флаги оказываются снятыми со столбов, где их к празднику устанавливает хокимият. Не стал исключением и нынешний год.

ГУБДД МВД опубликовало видеоролик с моментами задержания некоторых автомобилей, «украшенных» флагами, водители которых грубо нарушали правила движения, двигались группами, беспрерывно сигналили и создавали аварийные ситуации.

В ролике видны автомобиль Spark без переднего номерного знака, Damas, водитель которого проигнорировал требование сотрудника ДПС, Spark с двумя флагами, выезжающий на встречную полосу и другие моменты нарушений.





«Существенно выступающие за пределы транспортного средства флагштоки с флагами, не закреплённые и не отмеченные должным образом, создавали угрозу безопасности дорожного движения, повышали риски дорожно-транспортных происшествий, не говоря уже о факте нарушения законодательства в отношении обращения с государственными символами и государственным имуществом», — говорится в сообщении ГУВД Ташкента.

«Патриотизм не должен проявляться через неуважение к законам родной страны. Могут ли стоять в одном ряду любовь к стране и кража её имущества? Проявляйте патриотизм в рамках действующего законодательства», — призвали в ГУВД.

Сколько всего флагов было снято со столбов водителями, не уточняется.

В 2019 году сообщалось, что в ночь на 1 сентября в столице было похищено 2037 флагов из установленных 6852.