Официальный дистрибьютор южнокорейского автобренда Hyundai в Узбекистане Hyundai Auto Asia продолжает радовать поклонников бренда обновленной линейкой. Компания представила новый автомобиль Hyundai Tucson. Одна из ожидаемых новинок сезона — уже в дилерских центрах в Узбекистане.





«Мы рады предложить узбекистанцам еще одну обновленную модель Hyundai — Tucson. По итогам прошлого года именно Tucson был бестселлером среди автомобилей Hyundai в Узбекистане. 2021 год богат на новинки. Буквально недавно мы презентовали обновленные Hyundai Elantra и Hyundai Santa Fe. Сегодня представляем Tucson. Впереди еще премьера новой Creta», — поделился директор по развитию компании Ярослав Пак.

Кроссовер четвертого поколения пока будет доступен в двух комплектациях: Comfort и High-Tech. В скором времени ожидается расширение линейки комплектаций — Luxe.

Выбор цветовой палитры автомобилей — восемь цветовых решений для кузова и два для салона.

Футуристический дизайн экстерьера дополняют светодиодная оптика и просторный комфортабельный салон. Автомобиль словно отвергает обыденность и раздвигает границы сегмента кроссоверов, предлагая новый взгляд на каждую деталь. В Hyundai Tucson удобно отправиться как в индивидуальный тур, так и в путешествие с семьей, ведь благодаря возможности сложить сидения заднего ряда объем багажника может быть увеличен до 1 903 л.





Открытая безрамочная панель приборов — инновационное решение разработчиков модели и удачное продолжение общей концепции «чувственная спортивность». Мультимедийная система кроссовера диагональю 10,25 дюймов и аудиосистемой премиум-класса KRELL поможет не заскучать в дороге.

Благодаря удобному управлению с помощью сенсорного экрана и быстрой синхронизацией со смартфоном водитель имеет доступ к личному контенту посредством сервисов Apple Carplay и Android Auto.

Новейшая разработка Hyundai — семейство двигателей Smartstream, доступное в двух модификациях двигателей: 2-литровый на 150 л.с. и 192 Нм, а также 2,5-литровый мощностью 190 л.с. и 242 Нм.

Интеллектуальная система полного привода HTRAC обеспечивает уверенность за рулем в любую погоду. Система отслеживает скорость автомобиля, состояние дорожного покрытия и автоматически распределяет крутящий момент между колесами, а при необходимости подтормаживает каждое из колес, обеспечивая надежное сцепление с дорогой и курсовую устойчивость в сложных погодных условиях.

Находясь в пути, водитель может выбирать настройки режима движения, подходящие к тому или иному стилю:

Normal — для повседневного вождения;

Eco — для максимально эффективной экономии топлива;

Sport — для быстрого разгона;

Smart — интервалы переключения передач регулируются автоматически на основе определенного стиля вождения.

Система предотвращения фронтального столкновения FCA посылает водителю предупреждение о возможных опасностях и активирует тормоз, чтобы избежать столкновения с любыми находящимися перед автомобилем объектами.





Кроме того, разработчики новой модели интегрировали в автомобиль систему, которая следит за обстановкой в области слепых зон с помощью радаров, встроенных в заднюю часть автомобиля. Передние и задние датчики парковки при обнаружении препятствий предупреждают водителя об опасном сближении с ними, помогая избежать повреждений во время парковки.

Адаптивный круиз-контроль поддерживает заданные скорость и расстояние до впередиидущего транспортного средства.

При включении указателя поворота изображения с камер на корпусах боковых зеркал выводятся на дисплей комбинации приборов, что помогает водителю увереннее контролировать обстановку вокруг автомобиля.

Получить более полную информацию можно по короткому номеру: 1248 или в дилерских центрах.

Время работы:

с 9:00 до 20:00, без выходных;

ДЦ Tashkent City — с 10:00 до 22:00;

промостенд Hyundai в ТРЦ Riviera: с 10:00 до 21:00.

ДЦ Hyundai Premium Sergeli

Адрес: Ташкентская кольцевая автомобильная дорога, 68.

Телефон: (+998) 78−122−12−22.

ДЦ Hyundai Yunusobod

Адрес: пр-т А. Темура, 77А.

Телефон: (+998) 71−225−89−89.

ДЦ Hyundai Qushbegi

Адрес: ул. Кичик Халка йули, 22 В.

Телефон: (+998) 78−122−07−77.

ДЦ Hyundai Tashkent City

Адрес: ул. Хадра 2/1.

Телефон: (+998) 78−132−08−88.

Сайт: hyundai-auto.uz

Telegram-бот: t.me/hyundai_uzbot

ООО Allegro Teks

Адрес: г. Бухара, ул. Мустакиллик, 55/1.

Телефоны: (+998) 95−600−30−35, (+998) 93−383−34−36, (+998) 93−383−20−12.

Сайт: hyundaibukhara.uz

ООО Hyundai Auto Samarkand

Адрес: г. Самарканд, ул. Лахутий, 2А.

Телефоны: (+998) 66−234−62−00, (+998) 88−950−80−80.

Сайт: hyundai-samarkand.uz

ООО Auto Region Plus

Адрес: г. Наманган, ул. Туракурган, 200.

Телефон: (+998) 99−398−09−90.

ЧП Amin Mulla

Адрес: г. Ургенч, ул. Фаязова, 10.

Телефоны: (+998) 99−713−08−88, (+998) 99−429−08−88.

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