Для абитуриентов, которые не смогли сдать вступительные тесты в высшие учебные заведения из-за повышенной температуры или подтверждённой коронавирусной инфекции, дополнительные экзамены пройдут 23 августа, сообщила пресс-служба Государственного центра тестирования.

К тестам будут допущены:

граждане, у которых в день экзамена была выявлена температура выше 37 градусов и оформлен соответствующий протокол;

абитуриенты, которые до 16 августа подали заявление для участия в дополнительных экзаменах из-за инфицирования COVID-19, что было подтверждено Службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

В ГЦТ уточнили, что для молодых людей, повторно прибывших на тестирование с повышенной температурой или подтверждённым коронавирусом, дополнительные экзамены не будут организованы.

Дополнительные вступительные тесты пройдут по всей стране, абитуриенты будут сдавать экзамены в регионах, которые были указаны при регистрации. Загрузить разрешение на тестирование можно будет с 21 августа на сайте my.dtm.uz.



