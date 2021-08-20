Центральный банк принял решение о выпуске в обращение новых образцов денежных знаков номиналами 5000 сумов и 10000 сумов в виде банкнот с 26 августа, сообщила пресс-служба ЦБ.

Тематика этих банкнот посвящена Великому шелковому пути и истории древних городов Самарканда и Ташкента. Банкноты отпечатаны на защищенной бумаге.

Банкнота 5000 сумов

Размер 142×69 мм.

На светлом фоне, с правой стороны банкноты, расположен локальный водяной знак в виде верблюда — символа караванных дорог Великого шелкового пути и номинала «5000».

С правой стороны банкноты в толще бумаги расположена металлизированная, машиночитаемая защитная нить с текстом «UZB», шириной 2 мм.

Преобладающий цвет лицевой и оборотной стороны — зеленый и коричневый.

На лицевой стороне, в левой части банкноты, изображен памятник SHERDOR MADRASASI в Самарканде, построенный

в 1619—1635 годах.





В верхнем левом углу расположена цифра «5000», отпечатанная цветопеременной OVI краской. В зависимости от угла просмотра цвет номинала меняется от пурпурного цвета к зеленому.

В верхней, правой части банкноты расположен текст «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI», в правом верхнем углу банкноты коричневым цветом изображен герб Узбекистана.

Расположенный на правом и левом краях специальный элемент, выполненный коричневым цветом, предназначен для лиц со слабым зрением и за счет рельефности изображения даёт возможность определить на ощупь достоинство номинала.

В нижней части банкноты, на фоне орнаментального узора, отпечатано «латентное» (скрытое) изображение в виде аббревиатуры «UZ», видимое под определенным углом наклона по отношению к источнику света.

В нижней части левой стороны расположена надпись «BESH MING SO‘M», отражающая достоинство номинала и текст «O‘ZBEKISTON SO‘MI RESPUBLIKA HUDUDIDA HAMMA TO‘LOVLAR UCHUN O‘Z QIYMATI BO‘YICHA QABUL QILINISHI SHART».

Вышеописанные изображения выполнены с применением металлографического способа печати, дающие ощущение рельефности краски на ощупь.

В правой части банкноты, на светлом фоне, отпечатаны круги разного диаметра, которые при копировании дают искажение изображения.

На фоне национальной ткани хан-атласа на карте Узбекистана линиями синего цвета изображено направление караванных дорог Великого шелкового пути.

В верхней левой части изображен крылатый барс, являющийся символом города Самарканда, изображение которого, выполняя функцию регистра, служит для совмещения «лица» с «оборотом». При просмотре на просвет светлая часть банкноты совмещается с цветным фоном с оборотной стороны, образуя полноценное изображение.

Номер банкноты состоит из двухбуквенной серии латинского алфавита и семизначного номера. В правой части номер отпечатан горизонтально, в левой части — вертикально.

На оборотной стороне банкноты изображен AFROSIYOB ARXEOLOGIYA YODGORLIGI, относящийся к VIII—V вв. екам до нашей эры.





В правой части изображены керамический кувшин и поднос (ляган), принадлежащие к X векам, найденные в руинах Афросиаба.

В верхней части с левой стороны отпечатан текст «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI» и год выпуска банкноты «2021».

В нижней части, с правой и левой стороны, на одной линии белым цветом отпечатано достоинство номинала цифрами «5000», также в верхнем правом углу расположена надпись «BESH MING SO‘M».

В нижней части расположен в качестве предупреждения текст «O‘ZBEKISTON SO‘MINI QALBAKILASHTIRISH QONUNGA MUVOFIQ TA’QIB QILINADI».

Банкнота 10 000 сумов

Размеры 147×69 мм.

С правой стороны банкноты расположен локальный водяной знак в виде верблюда — символа древнего Великого шелкового пути" и номинал «10000».

С правой стороны банкноты в толще бумаги расположена голографическая защищенная, металлизированная, машиночитаемая защитная нить с текстом «UZB», шириной 3 мм.

Преобладающий цвет лицевой и оборотной стороны — синий, фиолетовый и розовый.

На лицевой стороне, в левой части банкноты, изображен архитектурный памятник «KO‘KALDOSH MADRASASI» в Ташкенте, построенный 1551−1575 годах.





В левой стороне верхней части расположена цифра «10000», отпечатанная цветопеременной ОVI краской. В зависимости от угла просмотра цвет номинала меняется от золотистого к зеленому.

В верхней части банкноты расположен текст «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI», в правом верхнем углу банкноты синим цветом, изображен герб Узбекистана.

Специальный элемент синего цвета, расположенный на правом и левом краях банкноты, предназначен для людей со слабым зрением и за счёт рельефности изображения даёт возможность определить достоинство банкноты.

В нижней части банкноты орнаментальный фон содержит «латентное» (скрытое) изображение в виде аббревиатуры «UZ», видимое под определенным углом наклона банкноты по отношению к источнику света.

В нижней части, с левой стороны, расположена надпись «O‘N MING SO‘M», отражающая достоинство банкноты и текст «O‘ZBEKISTON SO‘MI RESPUBLIKA HUDUDIDA HAMMA TO‘LOVLAR UCHUN O‘Z QIYMATI BO‘YICHA QABUL QILINISHI SHART».

Вышеописанные изображения выполнены с применением металлографического способа печати, дающие ощущение рельефности краски на ощупь.

В правой части банкноты, на светлом фоне, отпечатаны круги разного диаметра, которые при копировании дают искажение изображения.

В верхней части, в очертании карты Узбекистана, светлыми линиями изображены направления караванных дорог Великого шелкового пути.

Расположенное в верхней левой части изображение «ворота», как символ ворот города Ташкента, является регистром и служит для совмещения «лица» с «оборотом». При просмотре на просвет светлые участки изображения совмещаются с цветными элементами оборотной стороны, образуя полноценное изображение.

Номер банкноты состоит из двухбуквенной серии латинского алфавита и семизначного номера. В правой части номер отпечатан горизонтально, в левой части — вертикально.

На оборотной стороне банкноты изображен самый древней памятник на территории города Ташкента «SHOSHTEPA ARXEOLOGIYA YODGORLIGI», относящийся к I веку до нашей эры.





В правой части размещены изображения образца древнего ремесла Ташкента в виде керамического подноса (лягана), относящегося к X—XII вв. екам, и бытовая посуда X века.

В верхнем левом углу отпечатан текст «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI» и год выпуска банкноты «2021».

В нижней части, в правом и левом углу на одной линии белым цветом размещено достоинство номинала цифрами «10000», также в правом верхнем углу отпечатана надпись «O‘N MING SO‘M».

В нижней части банкноты расположен в качестве предупреждения текст «O‘ZBEKISTON SO‘MINI QALBAKILASHTIRISH QONUNGA MUVOFIQ TAQIB QILINADI».

При этом Центральный банк отмечает, что новые образцы банкноты номиналами 5000 сумов и 10000 сумов находятся в обращении параллельно с находящимися денежными знаками 5000 сумов образца 2013 года и 10000 сумов образца 2017 года.

Банкноты образца 2013 года и 2017 года номиналами 5000 сумов и 10000 сумов не теряют свою платежеспособность.

Денежные знаки нового образца, наряду с находящимися в обращении денежными знаками и монетами, обязательны к приему по нарицательной стоимости во всех видах платежей всеми хозяйствующими субъектами и населением без всяких ограничений, подчеркнули в ЦБ.