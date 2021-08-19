Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways в четверг доставил из Ташкента во Франкфурт-на-Майне людей, эвакуированных ранее из Афганистана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе авиаперевозчика.

Пассажиров было более 200 — по данным Министерства обороны Германии, во второй половине дня в четверг им удалось вывезти на военном самолете из Кабула 211 человек. Общее число эвакуированных через Ташкент, таким образом, достигло свыше 900 человек.

Фото: twitter.com/BMVg_Bundeswehr



«Узбекистан выступил со своей инициативой — [эвакуируемым] оказана вся необходимая помощь, и они улетают в город Франкфурт в Германии на предоставленном правительством [страны] самолете», — говорится в репортаже телеканала «Узбекистан 24». Борт был выделен по запросу посольства ФРГ в Ташкенте.

Ранее из Ташкента эвакуируемых вывозили только самолеты германской авиакомпании Lufthansa.

«Спасибо узбекскому народу, вы не оставили нас одних в трудные времена. Нас встретили очень радушно, обеспечили питанием и оказали медицинскую помощь, — сказал один из эвакуированных корреспонденту телеканала. — Мы покинули родину в очень тяжелые времена. Мы полетим в Германию, но никогда не забудем поддержку узбекского народа в наши тяжелые дни».

«В связи с тем, что ташкентский аэропорт находится в транзитном режиме, пассажирам из Афганистана не разрешается передвижение по территории. Никто из эвакуированных не выйдет в город, пока германская сторона не заберет их пассажирскими рейсами из Ташкента», — отмечается в репортаже.

Эвакуация по воздушному мосту между Кабулом и Ташкентом будет продолжаться до тех пор, пока ситуация в Афганистане не нормализуется.