Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 19 августа примерно в 1:30 ночи на улице Богишамол в Юнусабадском районе Ташкента, сообщило столичное ГУВД.

Водитель автомобиля Lacetti, 31-летний Р. С., совершил наезд на пешехода, находившегося в состоянии алкогольного опьянения и переходившего дорогу вне пешеходного перехода.

Пешеход, 51-летний А. Ш., от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту следственным управлением ГУВД Ташкента возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.