До конца лета есть возможность приобрести апартаменты третьей линии Mirabad Avenue в рассрочку до 18 месяцев по доступным ценам.

Минимальная стоимость апартаментов третьей линии при 100-процентной оплате составляет 550 млн сумов.

Также до конца августа действует рассрочка на 12 месяцев на апартаменты первой линии. С 1 сентября ожидается повышение стоимости квартир в связи с выходом кадастров на оставшиеся дома первой линии.

На дом в блоке D первой линии с готовым и благоустроенным двором уже имеется кадастр. А также ведутся ремонтные работы внутри апартаментов. Здесь уже проживают первые резиденты. А значит есть возможность приобрести апартаменты в готовом доме первой линии в рассрочку на 12 месяцев и уже приступить к ремонту.





Апартаменты площадью 112,1 кв. м в блоках А и B на первой линии можно приобрести в рассрочку на 12 месяцев до 31 августа.





Из апартаментов в блоке А открывается вид на самый большой двор в резиденции.





С 1 сентября ожидается повышение стоимости апартаментов, сокращение срока рассрочки на третью линию и приостановление рассрочки на апартаменты первой линии в связи с выходом кадастра всех домов.

Стоит совершить выгодное вложение до окончания срока предложения.





Персональную консультацию можно получить в офисе продаж по адресу: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Телефон: (+998) 78−150−22−22.

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