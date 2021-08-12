На полигоне «Харб-майдон» в Таджикистане завершились совместные учения с участием военнослужащих из Узбекистана, России и Таджикистана, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В активной фазе совместного учения принимали участие первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Вооруженных сил Узбекистана Шухрат Холмухамедов, командующий Центральным военным округом (ЦВО) России Александр Лапин и министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

Трёхсторонние совместные учения проводились впервые, подчеркивается в сообщении.

По данным ЦВО, на учениях с участием 2500 военнослужащих трех стран впервые было продемонстрировано применение межвидовой группировки войск с массированным использованием авиации, разведывательно-огневых комплексов и десантов.

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