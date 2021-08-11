В 2021 году Узбекистан вошел в список победителей премии Retail Asia Awards, где страну представляла сеть супермаркетов Makro. Среди участников были Индия, Сингапур, Таиланд, Индонезия, Австралия, Япония, ОАЭ, Китай, Шри-Ланка и прочие. Makro — единственный ритейлер из стран Центральной Азии, удостоившийся премии Retail Asia Awards.

Сеть супермаркетов одержала победу сразу в двух номинациях:

Convenience Store of the Year («Лучший формат магазина у дома»);

Domestic Retailer of the Year («Лучшая локальная торговая сеть»).

Несмотря на корректировки, которые внесла пандемия, индустрия розничной торговли продолжает свое движение вперед. В знак признания Retail Asia Awards 2021 отметила предприятия, которые невзирая на обстоятельства развивают свой бизнес, предоставляя клиентам сервис и возможность совершать покупки в комфортных условиях.





Посредством презентации Digital Awards премия наградила 38 кандидатов, выделив каждого в своих номинациях. В список победителей вошли следующие страны: Филиппины, Сингапур, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Шри-Ланка, Япония, Индия, Таиланд, Индонезия и прочие.

В 2021 году работы были оценены элитной судейской коллегией, состоящей из представителей компаний KPMG, Deloitte, RSM Singapore, PwC, Euromonitor International, Сингапурская ассоциация розничных торговцев (SRA) и прочих.

Высокая оценка, присвоенная профессиональным сообществом, была получена командой Makro во многом благодаря покупателям, которые всегда выбирают сеть.

Ознакомиться с полным списком победителей можно по ссылке.

На правах рекламы.