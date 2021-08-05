В четверг, 5 августа, около 9:00 утра в дежурную часть УЧС Ташкентской области поступило сообщение о пожаре, вспыхнувшем на шестом этаже девятиэтажного дома в жилом массиве 5/1 Ангрена, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

На место происшествия пожарно-спасательные расчёты МЧС прибыли в течение пяти минут. Параллельно с тушением пламени спасатели оперативно занимались эвакуацией жильцов дома с верхних этажей. В течение нескольких минут в безопасное место были эвакуированы 25 человек.





Пожар был полностью ликвидирован в 9:38. «Благодаря квалифицированным и оперативным действиям сотрудников МЧС инцидент обошёлся без жертв и пострадавших», — говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 50 кв. м. Причины возникновения пожара сейчас устанавливаются экспертами.