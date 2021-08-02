Единовременная материальная помощь в размере 500 тысяч сумов будет выплачена в августе детям младше 18 лет, из семей, получающих пенсию или пособие по случаю потери кормильца, и детям с инвалидностью, также не достигшим 18 лет.

Соответствующее постановление подписал президент Узбекистана 30 июля. Отметим, что выплата единовременной матпомощи на каждого ребенка до 18 лет из семей, включенных в «железную тетрадь», предусмотрена указом президента от 13 июля «О дополнительных мерах по всесторонней поддержке молодежи и дальнейшему повышению ее общественной активности».

Источниками выплат детям из семей, включенных в «железную тетрадь», станут средства республиканского бюджета, а выплат для детей, получающих пособия и пенсии, а также для детей с инвалидностью — бюджетные средства, выделенные внебюджетному Пенсионному фонду, министерствам и ведомствам.

Адресная доставка матпомощи ожидается до 25 августа через районные и городские отделы по поддержке махалли и семьи.