Единовременная материальная помощь в размере 500 тысяч сумов будет выплачена в августе детям младше 18 лет, из семей, получающих пенсию или пособие по случаю потери кормильца, и детям с инвалидностью, также не достигшим 18 лет.
Соответствующее постановление подписал президент Узбекистана 30 июля. Отметим, что выплата единовременной матпомощи на каждого ребенка до 18 лет из семей, включенных в «железную тетрадь», предусмотрена указом президента от 13 июля «О дополнительных мерах по всесторонней поддержке молодежи и дальнейшему повышению ее общественной активности».
Источниками выплат детям из семей, включенных в «железную тетрадь», станут средства республиканского бюджета, а выплат для детей, получающих пособия и пенсии, а также для детей с инвалидностью — бюджетные средства, выделенные внебюджетному Пенсионному фонду, министерствам и ведомствам.
Адресная доставка матпомощи ожидается до 25 августа через районные и городские отделы по поддержке махалли и семьи.
Elena Elena
В России — молодцы, заботятся о подрастающем поколении и с начала пандемии выделили, как минимум, по 300 долларов на каждого ребёнка. А у нас эта акция приурочена, скорее всего к предстоящим выборам. (((
И золото есть и прочие народные богатства, но доходы от их реализации почему-то не доходят до народа. Куда и кому в итоге оседают они? Непонятно.
Кондюкова Марина Викторовна
А пенсии поднять не собираетесь? Тем, кто их заработал, а не тем, кто налоги не платил, а пенсию получает!