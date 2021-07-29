Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летней Олимпиаде-2020 в Токио 29 июля (указано ташкентское время).

В шестой день соревнований будет разыграно 17 комплекта медалей в 11 видах спорта. За Узбекистан выступят 6 спортсмена.

Расписание. День 6

Вид спортаДисциплинаФИОВремя проведения
ДзюдоДо 100 кг, 1/16 финалаМухаммадкарим Хуррамов — Бен Флетчер (Ирландия)
07:25
Бокс+91 кг, 1/8 финалаБаходир Жалолов — Мухаммед Абдуллаев (Азербайджан)
08:03
до 51 кг, 1/8 финала
Турсуной Рахимова — Бусе Чакыроглу (Турция)
09:06
до 75 кг, 1/8 финала
Фанат Кахрамонов — Аманкул Абилхан (Казахстан)
13:15
Академическая греблядвойки парные, лёгкий весШахбоз Холмирзаев и Собир Сафаралиев
07:20




На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 25 место с одной золотой и одной бронзовой медалями.