Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летней Олимпиаде-2020 в Токио 29 июля (указано ташкентское время).

В шестой день соревнований будет разыграно 17 комплекта медалей в 11 видах спорта. За Узбекистан выступят 6 спортсмена.

Расписание. День 6

Вид спорта Дисциплина ФИО Время проведения Дзюдо До 100 кг, 1/16 финала Мухаммадкарим Хуррамов — Бен Флетчер (Ирландия)

07:25 Бокс +91 кг, 1/8 финала Баходир Жалолов — Мухаммед Абдуллаев (Азербайджан)

08:03 до 51 кг, 1/8 финала

Турсуной Рахимова — Бусе Чакыроглу (Турция)

09:06 до 75 кг, 1/8 финала

Фанат Кахрамонов — Аманкул Абилхан (Казахстан)

13:15 Академическая гребля двойки парные, лёгкий вес Шахбоз Холмирзаев и Собир Сафаралиев

07:20









На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 25 место с одной золотой и одной бронзовой медалями.