Национальный олимпийский комитет опубликовал расписание выступлений представителей Узбекистана на летней Олимпиаде-2020 в Токио 29 июля (указано ташкентское время).
В шестой день соревнований будет разыграно 17 комплекта медалей в 11 видах спорта. За Узбекистан выступят 6 спортсмена.
Расписание. День 6
|Вид спорта
|Дисциплина
|ФИО
|Время проведения
|Дзюдо
|До 100 кг, 1/16 финала
|Мухаммадкарим Хуррамов — Бен Флетчер (Ирландия)
|07:25
|Бокс
|+91 кг, 1/8 финала
|Баходир Жалолов — Мухаммед Абдуллаев (Азербайджан)
|08:03
|до 51 кг, 1/8 финала
|Турсуной Рахимова — Бусе Чакыроглу (Турция)
|09:06
|до 75 кг, 1/8 финала
|Фанат Кахрамонов — Аманкул Абилхан (Казахстан)
|13:15
|Академическая гребля
|двойки парные, лёгкий вес
|Шахбоз Холмирзаев и Собир Сафаралиев
|07:20
На момент публикации Узбекистан занимает в турнирной таблице 25 место с одной золотой и одной бронзовой медалями.