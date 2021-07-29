В Актюбинской области Казахстана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием минивэна Toyota Previa, в салоне которого находились восемь граждан Узбекистана, сообщило ИА «Дунё».

Авария случилась 28 июля примерно в 7:10 по местному времени на 992-м километре дороги «Самара-Шымкент». Находившиеся в машине узбекистанцы ехали в Актау на заработки. По данным издания Nur.kz, 36-летний житель Атырауской области за рулем Toyota Previa, не справившись с управлением, допустил опрокидывание машины в правую сторону.

В результате ДТП все восемь узбекистанцев, а также водитель получили различные телесные повреждения. Впоследствии скончался 43-летний гражданин Н. Д. Пять человек продолжают лечение, оставшиеся выписаны из больницы.

Ситуация находится на контроле генерального консульства Узбекистана в Актау, принимаются меры по доставке тела умершего на родину и помощи пострадавшим, говорится в сообщении агентства.