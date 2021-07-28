Не так давно UZTELECOM анонсировал прорыв в системе расчетов мобильного трафика — линейку UNITS, которая дает возможность оптимизировать расходы на мобильную связь благодаря гибкой системе счисления. Многие из 7 млн абонентов национального оператора по достоинству оценили удобство и выгоду инновационной тарифной линейки UNITS, которая была обновлена с учетом всех предложений.





UNITS предлагает абонентам самостоятельно определять свои ресурсы, исходя из простого расчета: 1 Unit = 1 МБ, 1 минута или 1 SMS. Вся линейка включает в себя восемь тарифных планов стоимостью от 7 тысяч до 75 тысяч сумов сроком от 7 до 30 дней.

Так, подобрав для себя выгодный тарифный план и подключив от 700 до 22 тысяч Unit-ов, можно тратить их на мобильные звонки, интернет или SMS-чаты в том соотношении, которое удобно вам. Более того, абонентов ожидает приятный расчет. Чем больше Unit-ов вы приобретаете, тем дешевле обходится 1 Unit в конечном итоге.

С тарифной линейкой UNITS беспокойства о сверхлимите и продлении тарифного плана сразу отходят на задний план, потому что UNITS позаботится о вашей системе расчетов сам.

После того, как абонент израсходует все Unit-ы, включенные в его тариф, денежные средства с баланса не будут списываться до начала расчетного периода. В этом случае можно легко воспользоваться услугой RESTART, которая обновит ресурсы тарифа.

Переход на данную тарифную линейку возможен практически с любого тарифного плана посредством USSD-команды *777#, отправки SMS на номер: 9999, через личный кабинет или мобильное приложение MyUZTELECOM, а также с помощью операторов в офисах продаж либо call-центра.

Вместе с тарифной линейкой UNITS от UZTELECOM можно общаться с родными и близкими на инновационном уровне.

«UZTELECOM — национальный оператор».

Скачать приложение MyUZTELECOM можно по ссылкам для iOS и Android.

Единый call-центр: 1099.

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