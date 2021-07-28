Многие хотели бы видеть своего ребенка на вершине мира: лидером мнений, талантливым политиком, успешным предпринимателем, известным ученым, юристом, врачом. А начинается этот путь с того, что он становится студентом престижного вуза. Ведь именно там закладываются базовые знания, ценности и стремления, формируется понимание своих интересов и выстраивается траектория дальнейшего обучения и личностного развития.

CIS Tashkent — международная школа, аккредитованная Cambridge Assessment International Education и Pearson Edexcel на всех уровнях образования от начальной школы до Sixth Form (от 2 до 18 лет). Кампус в Ташкенте является частью сети CIS Educational Group и предлагает высокие стандарты обучения, основанные на десятилетнем опыте сети, и включающие интеграцию с локальными учебными программами. В СIS Tashkent ученик сможет получить международные сертификаты IGCSE, As и A-level, которые откроют ему доступ к качественному зарубежному образованию.





Регионы и страны мира отличаются требованиями к абитуриентам. Однако в условиях глобализации большинство авторитетных организаций, к которым относятся и университеты, предпочитают опираться на международные стандарты. Одним из стандартов международного образования является британская программа A-level — это двухлетняя программа для детей от 16 до 18 лет. Она дает возможность подготовки и поступления в вузы более 160 стран мира без прохождения подготовительного года (foundation level), а также делает возможным окончание бакалавриата зарубежных вузов за три года.

Главная особенность курса A-level — углубленное изучение 3−4 предметов, которые ученик выбирает в зависимости от интересующих его направлений образования, требований и профиля университета и региона. Такой подход помогает уже в школе целенаправленно готовиться к следующему этапу обучения и поступать в вузы без сдачи внутренних экзаменов.





С того момента, как вы выбрали стандарт обучения, необходимо определиться с полной картиной будущего своего ребенка — сферой деятельности и вариантами карьерного пути. И тут важно понять, что же будет оптимальным именно для вашего ребенка с учетом предпочтений и индивидуальных характеристик, как создать для него комфортную развивающую образовательную среду и удостовериться, что на этом сложном пути будет достаточно поддержки и понимания «общей картины».

В этом призвана помочь школа, в которой ведется работа с семьей на всех уровнях, где эксперты смогут дать правильные рекомендации, принимая во внимание все индивидуальные особенности ребенка и потребности семьи.

В CIS Tashkent можно встретить высококвалифицированных педагогов с опытом преподавания уровня A-level. Все классы и лаборатории уже оборудованы по ведущим мировым стандартам.

Учителя и психологическая служба CIS в рамках программы профориентации содействуют в подборе предметов с учетом потребностей и способностей каждого ученика, а также помогают в налаживании коммуникации с университетами и подготовке к экзаменам. Отличительной особенностью A-Level в CIS Tashkent является индивидуальное сопровождение каждого ребенка при поступлении в вуз, включая составление портфолио и другой необходимой документации.





В этом году в CIS Tashkent представлен широкий спектр предметов A-level, разделенный по направлениям обучения на гуманитарное, творческое и естественно-научное направления.

К примеру, на гуманитарном направлении A-level учащимся старших классов предлагается изучение курсов по программе бизнеса и медиа, истории и английского языка. Это направление дополняется изучением математики как базового, так и продвинутого уровня; искусства — для желающих связать свою жизнь с дизайном и творчеством; и информационных технологий — для тех, кому близки специальности, связанные с новыми технологическими решениями. При этом изучение точных и естественных наук также доступно студентам старших классов. Набор групп продолжается.





Возглавит старшую школу в 2021—2022 учебном году Кейси Барнс, который переезжает в Ташкент из кампуса CIS Saint Petersburg. Кейси Барнс успешно открыл программу A-level в Санкт-Петербурге и выстроил систему работы, которая помогла в этом году кампусу стать школой, предлагающей полное среднее образование с сертификатом A-level. Кейси Барнс имеет большой опыт работы на руководящих позициях в международных школах в США, Южной Корее, России и Вьетнаме.

Выпускники CIS Educational Group традиционно выбирают разные регионы для поступления. В 2020 году выпускники CIS поступили в университеты Великобритании, США, Франции, Нидерландов, Австрии, Швейцарии, Южной Кореи и других стран. По результатам выпускных экзаменов A-level, проверяемых Cambridge Assessment International Education, 71% выпускников CIS получили оценки А и В по выбранным предметам, показав высокие результаты. Это помогло им уже по результатам экзаменов быть принятыми в такие вузы, как Университет Суррея, Университет искусств Лондона, Лондонская школа экономики и политических наук, Лондонский университет, киношкола МЕТ, Технологический институт Нью-Йорка, Институт Марангони, Вебстерский университет в Вене и прочие.





Любая смелая мечта осуществима, если путь к ней продуман и поддержан специалистами. Стоит выбрать A-level в CIS Tashkent, если вам важен индивидуальный подход к дальнейшему образованию ребенка и грамотное экспертное сопровождение как ученика, так и его родителей на этапе подготовки и поступления в университеты по всему миру. Можно сделать шаг в успешное будущее ребенка, став частью международного сообщества CIS.

Набор детей от 2 до 18 лет на 2021−2022 учебный год открыт. Можно записаться на индивидуальный тур по кампусу, чтобы узнать все возможности CIS Tashkent.

Телефон: (+998) 71−209−66−69.

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