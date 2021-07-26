С использованием последних программ и технологий по обработке, хранению и глубокому анализу данных в систему «Узпромстройбанке» внедрены хранилище данных Data Warehouse (DWH) и система бизнес-анализа Business Intelligence. Это осуществлено в рамках трансформации банка, основанной на новой бизнес-модели.

В результате неуклонно возрастающего онлайн-диалога потребителей через бизнес-приложения и социальные сети в мобильных устройствах каждую секунду создается большой объем данных. Это дает возможность организациям для сбора необходимых данных, наличия еще большей информации о своих клиентах, рыночных тенденциях и продуктах.

Однако, сбор данных и их использование в коммерческих целях — это разные вопросы. Эффективный сбор и анализ данных требуют системного подхода с применением правильных технологий. Поэтому в «Узпромстройбанке» внедрены широко применяемые в международной практике хранилище данных и система бизнес-анализа. Тем самым возникает возможность хранения в банке данных, полученных из нескольких источников, использования передовых средств для их анализа, а также получения данных об изучаемых объектах.

Система способствует знанию управлением учреждения того, на каком этапе бизнес банка или как велась работа в прошлом, а также открывает новые возможности для бизнеса в перспективе.

Все отчеты и анализы осуществляются на платформе DWH. Она не только способна собирать в одном месте данные из многочисленных внутренних операционных систем, но и снимать большой груз с этих транзакционных систем на определенное время.

Например, раньше для получения нового вида (нестандартного) отчета требовалось ждать несколько дней, даже недель. Так как исполнитель был вынужден вручную собирать и обрабатывать большой объем данных из нескольких нижних систем. Такие манипуляции требовали много времени и ресурсов. Теперь вместе с новыми технологиями, основанными на DWH, эти задачи осуществляются мгновенно без траты лишних сил.

В платформе обеспечение безопасности данных осуществляется в четыре уровня.

На данный момент завершен первый этап проекта. В соответствии с ним, в банке автоматизирован сбор всех данных, полученных из основных источников, завершен процесс интеграции. Также на основе данных, полученных для каждого бизнес-направления и соответствующих сфер, созданы интерактивные панели управления и отчеты.

На следующем этапе аналитическая часть платформы будет расширена такими передовыми методами и технологиями, как искусственный интеллект, машинное обучение и «большие данные». В итоге будет создана возможность получения данных не только традиционных операционных внутренних и внешних систем, но и из массовых доменов и социальных сетей.

«Такой рост в нашей аналитической деятельности повышает ее от первичного и характеризующего уровня до достаточно развитого, прогнозирующего уровня, — сказал советник председателя правления «Узпромстройбанка» Акмал Хамидов. — Следует особо отметить, что работа платформы предназначена для применения вышеуказанных методов анализа, и не требует никаких дополнительных изменений. Преимуществом внедрения такой системы является то, что платформа DWH в целях значительного укрепления стратегии конкурентоспособности даст возможность принятия решений по всем аспектам деятельности банка на основе обоснованных показателей и фактов. В результате этого управленческий аппарат и бизнес-направления смогут внедрять в процесс принятия решений варианты, заранее подготовленные и рассчитанные искусственным интеллектом".

Также наличие хранилища данных окажет положительное влияние на ежедневные рабочие процессы в банке. То есть, послужит основой для реализации нижеследующей глобальной стратегии.

Будут автоматизированы отчеты. Платформа DWH даст возможность для автоматизации множества отчетов по установленному стандартному шаблону. Это сократит работу, связанную с подготовкой отчета бизнес-подразделений, значительно сэкономит время для основной деятельности.

Обеспечит качество данных и достоверность отчетов. Платформа DWH имеет функцию перевода данных на общие и стандартные форматы. Стандартизация данных и отчетов поможет отделениям банка получать хорошо сформированные взаимосравнимые результаты без каких-либо различий.

Послужит самостоятельной подготовке отчетов. Платформа DWH даст возможность обычным сотрудникам составлять отчеты без помощи департамента информационных технологий и дополнительных источников, и достичь экономической эффективности.

Таким образом, развитый бизнес-анализ послужит принятию еще более обоснованных решений. Это, в свою очередь, обеспечит в любой бизнес-сфере высокую рентабельность инвестиций и низкий уровень рисков.

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