Команда опытных и высококвалифицированных специалистов готова принять пациентов с коронавирусной инфекцией в стационаре Medion Family Hospital.
Стационар соответствует международным стандартам для лечения пациентов, заразившихся вирусом COVID-19. Опытные врачи проведут полную диагностику, назначат эффективное лечение и позаботятся о здоровье пациентов.
Стационарное лечение включает:
- диагностику;
- лабораторные исследования;
- медикаменты;
- пятиразовое питание.
«Medion Family Hospital — место, где живет забота!»
Call-центр: 1223.
Адрес: Шайхантохурский р-н, ул. Истирохат, 258.
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