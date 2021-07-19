Команда опытных и высококвалифицированных специалистов готова принять пациентов с коронавирусной инфекцией в стационаре Medion Family Hospital.

Стационар соответствует международным стандартам для лечения пациентов, заразившихся вирусом COVID-19. Опытные врачи проведут полную диагностику, назначат эффективное лечение и позаботятся о здоровье пациентов.

Стационарное лечение включает:

диагностику;

лабораторные исследования;

медикаменты;

пятиразовое питание.

«Medion Family Hospital — место, где живет забота!»

Call-центр: 1223.

Адрес: Шайхантохурский р-н, ул. Истирохат, 258.

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