По традиции в дни одного из важных праздников Курбан хайит принято делать приятные подарки близким друзьям и родственникам. В преддверии священного праздника компания Golden House объявляет о продлении акции Hayit Special.

Акция Hayit Special — это множество приятных подарков для нынешних и будущих собственников квартир в жилых комплексах Golden House. В праздничные выходные, с 20 по 22 июля, девелопер дарит выгодные предложения, лояльные условия покупки и бонусом — поездку на стильной золотой Tesla.





Рассрочка — простая и удобная возможность без лишних переплат стать обладателем новой квартиры. Если вы уже на пороге принятия важного решения, но осталась капелька сомнений, Golden House спешит обрадовать. Этот вариант подходит именно тем, кто не может заплатить крупную сумму за один раз. Практически на всех объектах Golden House при оформлении квартиры есть возможность воспользоваться беспроцентной рассрочкой.

Быстрое оформление, минимальный пакет документов, полная прозрачность всех выплат, никаких скрытых платежей, комиссий — это только некоторые плюсы.

Подробнее об условиях акции можно узнать в офисах застройщика или в едином круглосуточном call-центре: (+998) 78−150−11−11.

Праздник ближе — цены ниже

В праздничные дни сразу в трех благоустроенных современных жилых комплексах — Parisien, Qushbegi и «Текстильный», которые уже построены и готовы, можно приобрести квартиры по выгодной цене от 7,2 млн сумов за кв. м.

Недвижимость от Golden House — это более 10 современных жилых комплексов в разных районах столицы. Каждая новостройка — со своей душой и настроением. Но все их объединяет одно: эти резиденции созданы для любителей настоящего комфорта и удобны как для семейного проживания, так и для ведения бизнеса в шаговой доступности от дома.





В рамках акции Hayit Special девелопер делает выгодное предложение на покупку квартиры мечты: скидку 17% на некоторые квартиры в жилых комплексах компании. Список объектов, которые можно приобрести на выгодных условиях, также можно узнать в call-центре и в офисах продаж компании.

Поездка на золотой Tesla

В праздничные дни не перестает действовать еще одна эксклюзивная акция от Golden House — CALL Tesla. Позвонив в call-центр или оставив заявку на сайте Golden House, можно заказать индивидуальную экскурсию по трем жилым комплексам: резиденции Infinity, новому комплексу «Династия» и английскому кварталу Greenwich.





Изюминка акции — шикарный золотой электоромобиль Tesla, который приедет за вами и отвезет в жилой комплекс, где личный менеджер проведет вас по шоуруму. Персональная экскурсия поможет определиться с выбором и принять взвешенное аргументированное решение.

Call-центр: (+998) 78−150−11−11.

Адрес центрального офиса продаж: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.

Ориентир: Orient Finans Bank, ЖК «Новомосковская».

Адрес офиса продаж ЖК Parisien: Яккасарайский р-н, ул. Мукими.

Ориентир: бывш. Текстильный комбинат, мост Мукими.

Cайт: gh.uz

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