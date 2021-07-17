Последние 40 лет, экономический рост во многих развивающихся странах происходит достаточно медленно, а некоторые из них вот уже десятки лет растут очень незначительно в пересчёте на душу населения. Естественно, в отсутствие роста качество жизни в таких странах остаётся низким: люди живут меньше, чем в богатых странах, дети болеют чаще и младенческая смертность выше, много людей живут в бедности, при этом качество школ и больниц плохое, воздуха и воды — тоже. Города менее приспособлены для качественной жизни, и поэтому люди чаще погибают от автокатастроф и чрезвычайных происшествий. Если коротко, то в странах с плохой экономикой жить не слишком хорошо, особенно если вы не принадлежите к очень узкому кругу привилегированных лиц.

Главной причиной такого отстающего роста является неправильная экономическая политика. Видя свою отсталость, такие страны не говорят, что им нужно заимствовать экономические реформы более успешных стран и территорий, таких как Сингапур и Гонконг, и отвернуться от своих неработающих традиций. Наоборот, бедные и развивающиеся страны с завидной частотой ведут экономическую политику, которая ограничивает рост экономики: протекционизм, «промышленная политика» в интересах узкого круга групп интересов, чрезмерное регулирование бизнеса, большая роль государства в распределении ресурсов, высокая налоговая нагрузка, неэффективное управление госпредприятий, зависимость центрального банка от правительства и непрозрачная фискальная политика. Что примечательно, чем беднее страна, тем чаще можно увидеть такую экономическую политику.

Поэтому многим наблюдателям развития бедных стран кажется, что в таких обществах только глубокие кризисы и потрясения могут заставить их реформировать экономическую политику и отказаться от мер, которые задерживают их рост.

Некоторые обозреватели верят, что правильные реформы случаются в результате «очень плохих событий», которые заставляют общества взглянуть «по-новому» на происходящее и поменять экономическую политику. Такой взгляд на реформы кажется фаталистическим, но он достаточно популярен.

Например, в начале XX века Николай Чернышевский был известен фразой: «Чем хуже — тем лучше». Эту же фразу иногда приписывают Ленину, говоря о том, что он был сторонником репрессий и ограничения свобод, потому что это могло приблизить революцию. Если перефразировать эту идею, то получается, что чем хуже обстоят дела в стране, тем лучше это для перемен и реформ в будущем.

Но есть исследования, которые показывают обратное: прогресс случается в результате хорошего, а не плохого. Экономист университета Джорджа Мейсона Брайан Каплан предлагает модель так называемой «ловушки идей», которая объясняет, почему, когда всё плохо, вряд ли возникнет спрос на правильные реформы в обществе. Его модель предполагает следующее: чем хуже дела в обществе, тем меньше вероятность правильных реформ.

Его модель зиждется на допущении о том, что наименее приятные места для проживания в мире имеют три общие черты: во-первых, низкий экономический рост; во-вторых, экономическая политика, препятствующая росту; и в-третьих, сопротивление людей, принимающих решения, идее о том, что другая экономическая политика лучше.

Представьте, что три переменные — рост, политика и идеи — отражают суть экономической и политической ситуации. Затем мы можем вывести три заключения, первые два из которых верны по определению:

1. Хорошие идеи являются причиной правильной экономической политики.

2. Правильная экономическая политика способствует хорошему росту.

Третий вывод гораздо менее интуитивен:

3. Хороший рост является причиной хороших идей.

Чтобы понять третий вывод, можно посмотреть, как рост доходов повышает экономическую грамотность, а уровень доходов этого не делает. Другими словами, даже бедные люди, доходы которых быстро растут, обладают большим экономическим чутьём, чем богатые люди, чьи доходы не растут.

Вывод из этого такой: хорошие идеи приводят к правильной экономической политике, правильная экономическая политика ведёт к хорошему росту, а хороший рост подкрепляет хорошие идеи.

Плохая новость в том, что мы можем увязнуть и в противоположном исходе. Общество может застрять в «ловушке идей», где плохие идеи приводят к неправильной политике, а неправильная политика — к плохому росту, когда как плохой рост является благодатной почвой для плохих идей.





Как только вы попадаете в эту ловушку, часто требуется лишь здравый смысл, чтобы выбраться из неё. Но когда люди в отчаянии, им тяжело понимать здравый смысл. Недавняя нехватка масок в США во время пандемии — прекрасный тому пример. Здравый смысл подсказывает, что для того, чтобы уменьшить нехватку масок и средств защиты, нужно сделать производство и поставку более прибыльными — дать возможность рынку повысить цену. Но вместо этого реакция большей части общественности была наброситься на поставщиков за то, что они не выполняют свою работу и призвать правительство запретить рост цен.

Другими словами, моменты отчаяния не являются хорошим временем для хороших идей и правильной политики. Как раз наоборот, чем хуже обстоят дела, тем менее вероятно, что правильные решения будут приниматься обществом.

Связь между экономическим ростом и идеями не столько логическая, сколько психологическая. Конечно, нелогично принимать контрпродуктивные идеи и проводить неправильную политику только потому, что условия ухудшаются — но люди с завидным постоянством делают это.

Пример этого можно было наблюдать на рынках валюты в разное время в разных странах. Например, недавно в Турции или во время Азиатского финансового кризиса: когда курсы валют повышались — общество и политические лидеры обвиняли в этом спекулянтов и участников чёрного рынка. Когда цены на какие-то товары повышаются, общество и лидеры в некоторых случаях принимают наихудшие возможные решения. Например, в 2003 году, когда резко поднялись цены на мясо в Аргентине, правительство запретило экспорт мяса и тем самым уничтожило развитие индустрии и повлекло много других печальных экономических и социальных последствий.

То же самое происходит во время высокой инфляции — общество и лидеры ищут «козлов отпущения» и принимают решения в пользу увеличения инфляции. Даже наша современная история может послужить ярким примером принятия наихудших решений в плохих условиях. Когда правительство сделало сум неконвертируемой валютой, ограничило импорт и хотело «развивать экспорт» через искусственно высокий курс доллара, цены на наши основные экспортные товары резко снижались на мировых рынках, то есть это решение было принято в «плохие времена».

Получается так, что в модели Каплана эти два равновесия устойчивы и стабильны: либо вы находитесь в равновесии, где хороший рост провоцирует хорошие идеи, либо вы находитесь там, где отсутствие роста провоцирует на ещё более плохие идеи.

Казалось бы, как можно выйти из этого порочного круга? В своей модели Каплан называет это «удачей». Время от времени общество выигрывает небольшую лотерею. Например, по какому-то случайному обстоятельству лидеры решают попробовать более свободный рыночный подход. Их политика увеличивает рост, что, в свою очередь, улучшает общественное понимание и вызывает спрос на ещё более правильные идеи и реформы для развития. В других моделях похожий сценарий называется «точкой перелома», когда какое-то событие может перевести страну с одного состояния в другое.

Выводы Каплана насчёт двух устойчивых состояний очень важны для понимания природы реформ. С одной стороны, важно понимать, что правильные реформы и преобразования случаются, «когда дела идут хорошо» и быть фаталистом непродуктивно. Другими словами, когда вы видите улучшения, которые кажутся не столь уж важными и революционными, нужно быть оптимистом, потому что эти мелкие преобразования в хорошую сторону могут стать почвой для хороших идей и последующих правильных реформ в будущем.

С другой стороны, нужно быть очень внимательным даже к незначительным откатам назад и кажущимся не очень важными неправильным решениям. Казалось бы, если какое-то решение повлечёт незначительные негативные последствия для экономики — нет повода горевать, но нам надо понимать, что эти маленькие неверные шаги являются очень благодатной почвой для ещё более неверных шагов в будущем.

Голос разума и здравого смысла получает отклик, когда всё идёт хорошо, когда общество и лидеры спокойны, чтобы рационально думать о том, как изменить статус-кво, и, возможно, даже переосмыслить ошибки. Поэтому сторонники рыночных реформ всегда должны болеть за хорошие времена и радоваться даже незначительным улучшениям.

Есть натуральная и интуитивная тенденция у людей верить, что ошибки могут научить общество делать правильные выводы, но, к сожалению, это не так. Важно не быть фаталистом — ожидать что хорошие преобразования начнутся только после того, как мы ударимся об стену, сделаем правильные выводы и отвернёмся от методов, которые разрушают экономику. Как раз наоборот, история и теория показывают, что за ошибками следуют ещё более худшие ошибки и вряд ли что-либо, кроме так называемой «удачи» или «точки перелома» может что-то изменить. Надо понимать, что и развитие, и деградация не происходят в одночасье, и каждый маленький шаг в каком-то из направлений увеличивает вероятность шага в этом же направлении. Это иногда называют колеёй или зависимостью от пути (path dependence).

Анализируя наши шансы на экономическое развитие, которого мы ждём благодаря принимаемым решениям, важно быть открытыми и честными в оценке этих самых решений и их последствий. К примеру, глупо ожидать сладких плодов производительности и конкуренции на горькой почве протекционизма и кумовства.

Спрос на правильные идеи и благодатную почву для свободных инициатив всё ещё не так мал, и потому нельзя допускать даже мелких неправильных решений. Иначе мы угодим в ловушку.

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