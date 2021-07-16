Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 июля на полях международной конференции, проходящей в Ташкенте, принял министров иностранных дел России Сергея Лаврова, Индии Субраманьяма Джайшанкара и Турции Мевлюта Чавушоглу, заместителя премьер-министра — министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, заместителя председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова и министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина.





С главой МИД РФ обсуждалась подготовка предстоящей встречи президентов Узбекистана и России, а также продвижение совместных программ и проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, Шавкат Мирзиёев и Сергей Лавров обсудили региональное взаимодействие из-за обострения ситуации в Афганистане.





На встрече с главой МИД Индии была подчёркнута важность продвижения двусторонних проектов в сферах инвестиций, инноваций, торговли, бизнеса, логистики, ИТ и здравоохранения. Шавкат Мирзиёев и Субраманьям Джайшанкар выразили заинтересованность в продолжении диалога в формате «Индия — Центральная Азия».





С главой МИД Казахстана обсуждалась предстоящие мероприятия на высшем уровне, экономическая кооперация и программы сотрудничества между двумя странами. Шавкат Мирзиёев и Мухтар Тлеуберди также обсудили ситуацию в Афганистане и подготовку саммита лидеров стран Центральной Азии в Туркменистане.





На встрече с главой МИД Туркменистана обсуждалась подготовка консультативной встречи глав стран Центральной Азии, которая пройдёт 6 августа в Национальной туристической зоне «Аваза». Шавкат Мирзиёев и Рашид Мередов обсудили также ситуацию в Афганистане.





С министром иностранных дел Таджикистана обсуждалось продвижение проектов в разных отраслях экономики и программ культурно-гуманитарного обмена на основе принятой «дорожной карты». Шавкат Мирзиёев и Сироджиддин Мухриддин рассмотрели региональную повестку — ситуацию на афганском направлении, подготовку к саммитам лидеров стран ЦА и Шанхайской организации сотрудничества.





С главой МИД Турции обсуждалась подготовка и проведение второго заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня. Шавкат Мирзиёев и Мевлют Чавушоглу обменялись мнениями по региональной повестке, в том числе по ситуации в Афганистане.