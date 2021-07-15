Движение «Талибан» обратилось к правительству Афганистана с предложением о прекращении огня сроком на три месяца. Об этом, по данным ТАСС, сообщил в четверг член афганской правительственной делегации на переговорах с талибами в Дохе (Катар) Надер Надери.

Взамен, по его словам, они требуют освобождения ранее захваченных 7000 членов движения.

«Это серьезное требование, мы уже увидели, что освобождение 5000 талибов из заключения не улучшило ситуацию и даже привело к эскалации», — добавил Надер Надери.

Пресс-конференция состоялась перед намеченной на четверг встречей в Кабуле членов делегации из 11 политических деятелей Афганистана, которая должна отправиться на переговоры в Доху.

Эти консультации, ведущиеся с сентября прошлого года, неоднократно прерывались и недавно возобновились. Пока они идут на уровне экспертов, в число которых входит и Надери. С самого начала в Дохе не удалось продвинуться дальше обсуждения повестки будущих мирных переговоров по существу. Дискуссии, проходящие до сих пор, считаются предварительными.

Предполагается, что в состав делегации Кабула на встрече в Дохе войдут, в частности, бывший афганский президент Хамид Карзай и председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла. Делегацию талибов возглавит их основной переговорщик Абдул Гани Барадар.