Движение «Талибан» обратилось к правительству Афганистана с предложением о прекращении огня сроком на три месяца. Об этом, по данным ТАСС, сообщил в четверг член афганской правительственной делегации на переговорах с талибами в Дохе (Катар) Надер Надери.
Взамен, по его словам, они требуют освобождения ранее захваченных 7000 членов движения.
«Это серьезное требование, мы уже увидели, что освобождение 5000 талибов из заключения не улучшило ситуацию и даже привело к эскалации», — добавил Надер Надери.
Пресс-конференция состоялась перед намеченной на четверг встречей в Кабуле членов делегации из 11 политических деятелей Афганистана, которая должна отправиться на переговоры в Доху.
Эти консультации, ведущиеся с сентября прошлого года, неоднократно прерывались и недавно возобновились. Пока они идут на уровне экспертов, в число которых входит и Надери. С самого начала в Дохе не удалось продвинуться дальше обсуждения повестки будущих мирных переговоров по существу. Дискуссии, проходящие до сих пор, считаются предварительными.
Предполагается, что в состав делегации Кабула на встрече в Дохе войдут, в частности, бывший афганский президент Хамид Карзай и председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла. Делегацию талибов возглавит их основной переговорщик Абдул Гани Барадар.
Виктор Иванов
Чему верить?
1. “Талибан“ предложил афганскому правительству перемирие в обмен на освобождение заключенных"
2. Движение “Талибан“ предложило правительству Афганистана (только) трехмесячное перемирие с условием освободить 7000 заключенных из числа своих сторонников.
Заголовок путает.
Raxmatulla Raxim
(только) трехмесячное перемирие с условием освободить 7000 заключенных из числа своих сторонников
P V
Война проиграна, теперь главное укрепить границы всем странам соседствующим с этим неблагополучным государством.
И нельзя ни в коем случае заигрывать с талибаном, как это делает Камилов с подачи своего шефа. Это не партнёры, это мародёры, черные люди с темными планами на создание Халифата.
евгений цой
Эти 7000 выйдут и вряд ли будут добрыми и пушистыми.. после долгого заточения будет только месть.. история повторяется
Уктам Хикматов
Не понял они что свою армию пополняют 7000 сторонников что мне подсказывает что там далеко не старики или немощные люди!
A n d J O N
Черт, не хватает данных для комментирования