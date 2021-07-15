Формат «Страны Центральной Азии — США» (С5+1) является уникальной моделью для развития сотрудничества в регионе, заявил в министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на очередной встрече этого формата 15 июля в Ташкенте.

«Этот формат способствовал улучшению связанности в экономике, энергетике и торговле, снижению воздействия экологических вызовов и вызовов в сфере здоровья, а также совместному реагированию на угрозы безопасности», — сказал глава МИДа.

«Узбекистан продолжит свою сильную поддержку развития партнёрства C5+1. Мы готовы и далее продвигать региональное партнёрство», — заявил Абдулазиз Камилов.

Министр иностранных дел подчеркнул: «Мы также высоко ценим позицию США в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности стран Центральной Азии».

Во встрече С5+1 приняли участие делегации стран Центральной Азии, возглавляемые министрами иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, Туркменистана Рашидом Мередовым, Узбекистана Абдулазизом Камиловым и первым заместителем главы МИД Кыргызстана Нураном Ниязалиевым. Американскую сторону представила советник президента США по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл.