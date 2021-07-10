В 7:16 в субботу в ряде регионов Узбекистана ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился на территории Таджикистана.
По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, магнитуда землетрясения в эпицентре составила 6. Глубина — 15 км.
В Ташкенте (307 км от эпицентра) сила подземных толчков составила 3 балла, как и в Джиззаке (294 км), Самарканде (342 км), Термезе (351 км) и Карши (432 км).
В Фергане (199 км), Намангане (260 км), Андижане (262 км) и Гулистане (256 км) сила замлетрясения составила 3−4 балла, в Навои (486 км) — 2 балла.
Ирина Калюжная
Оперативно работаете, не прошло и 18 минут, как всё подробно описали. Молодцы!
Ismatov Dilmurod @
@Ирина Калюжная, Тот случай когда действительно люди добросовестно выполняют свою работу.
Albert Sharafutdinov
Несмотря на выходной. Щас многие проснутся и прочитают
Фархад Мирахмедов
супер. респект газете. уз. НЕДОСПАЛ)))
Алина Доминова
Испугалась, и даже моя маленькая дочка проснулась
Мила Пак
Да быстро сработали, молодцы сейсмологи и газета, когда хотят можем же, здорово.
Но мне кажется, что в Ташкенте было не 3, а 4-5 баллов, обычно 2-3 балла трясёт меньше, а это так было ощутимо, что даже проснулась.
Но как бы не было, молодцы. Надеюсь, когда будет 7-8 баллов наши сейсмологи предупредят население, чтобы люди смогли выйти на улицу в безопасное место.
Светлана Халилова
Ангрен по-моему не затронул.