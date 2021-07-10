В 7:16 в субботу в ряде регионов Узбекистана ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился на территории Таджикистана.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, магнитуда землетрясения в эпицентре составила 6. Глубина — 15 км.

В Ташкенте (307 км от эпицентра) сила подземных толчков составила 3 балла, как и в Джиззаке (294 км), Самарканде (342 км), Термезе (351 км) и Карши (432 км).

В Фергане (199 км), Намангане (260 км), Андижане (262 км) и Гулистане (256 км) сила замлетрясения составила 3−4 балла, в Навои (486 км) — 2 балла.