В последнее время жалобы на перебои с электричеством стали частыми. В сообществах в Facebook c наступлением сильной жары жители Ташкента почти ежечасно сообщают об отключениях и о перепадах напряжения.

Исследования показывают, что перебои с электричеством негативно влияют на экономику и социальную сферу — здравоохранение, финансовый сектор, ритейл, производство, образование, онлайн-услуги и другие.

В США для крупных компаний в сфере ритейла перебой в снабжении энергией на сутки может означать потерю до 5 млн долларов. В 2018 году отключение электричества в одной трети кампуса Стэнфордского университета привело к отмене занятий и приостановке лабораторных исследований из-за беспокойства о безопасности людей вследствие остановки вентиляционной системы.

Согласно отчёту Министерства энергетики США, из-за перебоев в энергоснабжении американский бизнес ежегодно теряет 150 млрд долларов. 39 стран Африки к югу от Сахары могли потерять до 2% в ежегодном росте реального ВВП за последние два десятилетия именно из-за перебоев в энергоснабжении.

Исследование Всемирного экономического форума показывает, что перебои с электричеством могут повлечь порчу вакцин, которые должны храниться в определённой охлаждаемой температуре. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно более 50% вакцин портятся из-за проблем с контролем температуры, логистики и транспортировки. На фоне вакцинации против COVID-19 данная проблема становится ещё более значимой.

«Газета.uz» поговорила с предпринимателями Ташкента, чтобы выяснить, как влияют перебои с электричеством на бизнес, к каким мерам они прибегают из-за отсутствия света и сколько они могут позволить себе работать без энергоснабжения.

Замира Рахманова, сооснователь сети ресторанов Testo: «Мы несём как экономические, так и имиджевые потери»

«Когда нет света, мы не можем приготовить блюдо или сварить кофе, потому что всё оборудование у нас питается от электричества, не через газ. Соответственно, мы не можем зарабатывать деньги», — рассказала Замира Рахманова.

По её словам, эта проблема также «очень сильно бьёт по имиджу заведения, потому что клиент приходит в кафе с желанием вкусно поесть, провести время с друзьями, семьёй, детьми или домой что-то забрать, но когда видит, что заведение сидит без света, конечно же, у него сохраняется негативный опыт в памяти». Она считает, что такая ситуация будет влиять на последующие решения клиента приходить в заведение или нет.

«Недавно был такой случай: целый зал людей около часа ждал свои заказы, потому что нам именно в обеденный период отключили свет. Это негативно влияет с точки зрения маркетинга и пиара, потому что клиент уже голодный и раздражённый. Он, конечно же, понимает, что это не наша вина, но тем не менее у него сохраняется такой негативный опыт», — отметила Замира Рахманова.

Отключение электричества также очень негативно влияет на условия труда работников общепита: «Потому что сейчас пик жары, и наши сотрудники вынуждены находиться в помещении, в котором не работают кондиционеры, не работает охладительное оборудование. Когда несколько часов нет света, внутри помещения духота, температура не соответствует той, при которой человек мог бы эффективно работать или в целом хорошо себя ощущать».

«Если электричества нет долго, мы распускаем сотрудников по домам», — сообщила Замира Рахманова.

Если в заведении нет электричества больше часа, оно уже не сможет возобновить работу в этот день. «Потому что в холодильнике у нас находятся фреш-продукты — это салаты, какие-то сезонные предложения, десерты. А наше оборудование позволяет сохранять оптимальный холод не больше часа. Даже если электричество появляется вновь, в любом случае размороженный, а потом снова замороженный продукт теряет в в качестве, и во внешнем виде», — сказала сооснователь Testo.

«Также у нас есть большая морозильная камера, в которой мы храним сотни килограммов полуфабрикатов, и эти полуфабрикаты не должны находиться в таких условиях, где температурный режим постоянно меняется. Потому что происходит кристаллизация и другие процессы, которые влияют на качество продукта. Когда отключают свет, мы стараемся логистически решить этот вопрос. Если в одном из наших ресторанов свет есть, то мы везём всю продукцию туда, чтобы она не испортилась. Но опять-таки даже за 15−20 минут езды в машине в жару продукция все равно может испортиться», — подчеркнула Замира Рахманова.

«Мы обращались в соответствующие службы, но безрезультатно. Все равно систематически свет отключают», — заключила она.

Зохид Ульмасбаев, соучредитель и директор Lebazar: «Для онлайн-сервиса электричество — это сущность всего бизнеса»

«Так как мы являемся онлайн-сервисом, электричество архиважно для нас, — сообщил Зохид Ульмасбаев. — Потому что и колл-центр, и сервера, которые находятся на удалёнке, зависят от электричества. И каждая секунда простоя — это сбой в работе системы CRM и сотрудников колл-центра, вследствие чего пропадает связь».

«Когда мы жалуемся администрации бизнес-центра, в котором мы находимся, они все время пожимают плечами и говорят, что это не зависит от них, что это проблема энергосетей», — отметил он.

По его словам, каждая секунда отсутствия электричества для компании очень ощутима, поскольку телефония энергозависима, и клиенты не могут дозвониться до них. «Это очень серьёзная проблема. Для онлайн-магазина, онлайн-сервиса электричество — это сама сущность бизнеса», — утверждает Зохид Ульмасбаев.

Говоря о решениях, соучредитель Lebazar отметил: «Из-за проблем с электричеством мы сейчас все сервера переводим на облачное решение, чтобы они не находились где-то в офисах. Хотя это для нас в какой-то мере не совсем правильно и небезопасно».

Зохид Ульмасбаев также упомянул, что основные инструменты компании — компьютеры, ноутбуки — тоже все зависят от электричества. «Мы ставим UPS на каждый ноутбук, но их тоже хватает лишь на несколько минут», — говорит он.

«Нам приходится обеспечивать сотрудников колл-центра мобильной связью, чтобы можно было дозвониться до клиента с личных номеров или общаться по Telegram», — добавил глава Lebazar.

Акмаль Пайзиев, основатель Express24: «Многие клиенты не могут получить еду вовремя»

«У нас три офиса в центре города, в офисе возле Пединститута очень низкое напряжение тока, оно спускается до 170 В. При таком напряжении кондиционер не охлаждает офис. Это самое большое негативное влияние на работоспособность сотрудников, люди в жаре уже не могут нормально работать», — говорит Акмаль Пайзиев.

«Мы занимаемся доставкой еды. Многие рестораны работают на электрических плитах, и из-за падения напряжения, даже в центре города, у них увеличивается срок приготовления еды. В обеденный период время приготовления блюд растягивается ещё сильнее, что задерживает очень многих курьеров и сильно замедляет процесс. Многие клиенты не могут получить еду вовремя. В самих ресторанах тоже увеличивается время ожидания. У некоторых наших партнёров из-за падения напряжения не работают холодильники и морозильники, портится огромное количество продуктов, вследствие чего меню наших партнеров становится недоступным», — отмечает Акмаль Пайзиев.

Шерзод Каюмов, сооснователь Fratelli Casa: «Если два часа нет электричества, мы потеряли весь день»

«При отключении электричества у нас падает производительность, мы останавливаем производство и вынуждены сообщать заказчику, что мы опаздываем с поставкой. Это также очень негативно влияет на скорость выпуска одежды», — рассказывает Шерзод Каюмов.

«Если мы видим, что электричества нет более двух или трех часов, то отпускаем наших швей. Этот день уже можно считать бесполезным, потерянным», — отмечает Шерзод Каюмов.

Когда отключается электричество, компания не может принять какие-либо меры, чтобы продолжить работу: «Мы просто ждём, звоним в городскую или районную сеть электроэнергии, узнаём у них, когда будет электричество, больше никаких мер у нас нет. У нас большая фабрика, и работу нашего оборудования поддерживать с помощью UPS не получится».