Первая за год дефляция снова пришлась на июнь, что в значительной степени связанно с сезонным фактором, следует из отчёта Государственного комитета по статистике.

В прошлом месяце средний уровень потребительских цен и тарифов снизился на 0,2%. При этом с начала года (январь-июнь) повышение цен на них составило 4,4% при среднемесячном значении 0,7%. В годовом выражении прирост потребительских цен достиг 10,9%.





Продовольственные товары

Продовольственные товары за месяц стали дешевле на 0,9% (в июне прошлого года — 1,2%), но с начала года они прибавили в цене на 5,7%.

После ежемесячного роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки в течение пяти месяцев текущего года в июне впервые было зафиксировано их снижение (за месяц на 1%). Лидерами по снижению цен стали фрукты и орехи (-3,8%), масложировая продукция (-2,8%), овощи, клубнеплоды, плантайны и зернобобовые (-2,6%), а также молочная продукция и яйца (-1,6%).

Значительнее других подорожали мясная продукция, сахар, кондитерские изделия и десерты (0,4%).





Масложировая продукция продолжает удерживать лидерство по приросту цен относительно конца прошлого года (22,5%). Кроме того, в тройку лидеров по росту цен за I полугодие 2021 года вошли фрукты и орехи (16,1%), а также сахар, кондитерские изделия и десерты (7,1%). В годовом выражении значительно дороже стала масложировая продукция (в 1,5 раза), овощи, клубнеплоды и плантайны и зернобобовые (28,4%), сахар, кондитерские изделия и десерты (15,7%), мясная продукция (14,5%), молоко, прочие молочные продукты и яйца (11,6%).





В июне 2021 года из основных продуктов питания (исключая плодоовощную продукцию) за месяц наиболее значительно цены снизились на яйца (-7,6%). В результате принятия комплекса мер по стабилизации цен на растительное масло, оно стало дешевле в июне 2021 года в среднем по республике на 3,6%, отметили в Госкомстате.

Кроме того, в июне текущего года зафиксировано снижение цен на мясо домашней птицы (от -0,1% до -0,5%), свежее молоко (-0,3%), мороженую рыбу, гречиху (-0,2%), творог, рис и рисовую сечку (-0,1%).





Наряду с этим, подорожали прохладительные напитки (0,9%), сахар (0,8%), говядина (0,6−0,7%), баранина (0,4%). По отношению к декабрю 2020 года лидирующие позиции по росту цен продолжают удерживать растительное масло (в 1,3 раза), а также сахар-песок (14,7%).





Из плодоовощной продукции значительнее всего за месяц цены снизились на болгарский перец (-62,9%), баклажаны (-53,2%), огурцы (-48,6%) и помидоры (-47,5%). Самый высокий рост цен за месяц отмечен на морковь (в 1,8 раза). По росту цен как с начала года, так и в годовом выражении со значительным отрывом лидирует морковь (соответственно в 2,9 и 3,2 раза).

Алкогольная продукция в июне текущего года за месяц стала дороже на 0,3%, в том числе пиво — на 0,6%, спиртные напитки и ликеры — на 0,2%. Табачные изделия за этот же период подорожали на 2%.

К уровню декабря 2020 года алкогольные напитки прибавили в цене на 4,5%, в том числе спиртные напитки и ликеры — на 5%, пиво — на 3,5%, вино — на 2,8%. Табачные изделия с начала года стали дороже на 9,1%.

В годовом выражении алкогольные напитки подорожали в среднем на 8,9%, табачные изделия — на 14,4%.

Непродовольственные товары и услуги

Непродовольственные товары в июне в среднем стали дороже на 0,5%. Относительно декабря 2020 года рост цен на товары данной группы составил 3%, июню 2020 года — 8,2%. За месяц услуги подорожали на 0,2%, за первые шесть месяцев этого года — 4,1%, в годовом выражении — 8,1%.

В июне 2021 года цены и тарифы на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды бытового топлива за месяц повысились на 0,2%.

С начала года услуги по обслуживанию и ремонту жилья, а также используемые при этом материалы стали дороже соответственно на 3,9% и 3,5% (13,1% и 9,0% к июню 2020 года), плата за аренду жилья увеличилась на 1,5%, за холодное водоснабжение и канализацию — в 1,6 раз (в 1,9 раз), обслуживание в многоквартирных домах — на 1,7% (1,8%), за сбор и вывоз мусора — на 1,1% (2,4%).

В июне цены повысились на крупные (2,7%) и малые (1,3%) бытовые приборы.





Из основных наблюдаемых видов товаров и услуг в сфере здравоохранения в июне 2021 года значительнее других за месяц цены повысились на услуги медицинских лабораторий (1,3%), стоматологические профилактические услуги (0,9%) и услуги по лечебному массажу (0,7%).

Ключевым инфляционным фактором в разделе «Транспорт» послужил рост цен на бензин, который за месяц в среднем по республике стал дороже на 2,5%, и пропан, который прибавил в цене на 8,7%.

Сдерживающим фактором послужило снижение стоимости авиаперелетов по наблюдаемым маршрутам в международном направлении (-3,5%), что обусловлено снижением цен на билеты по направлению Ташкент-АлматыТашкент.

С начала 2021 года наиболее выраженным рост цен был на бензин (17%), а также на услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных транспортных средств (8,2%).

В годовом выражении ярче всего инфляционные процессы проявились в росте цен на бензин (38,9%), услуги по техническому обслуживанию и ремонту личного транспорта, а также воздушного пассажирского транспорта (18,8%).

В июне текущего года основной рост цен в разделе «Отдых, спорт и культура» зафиксирован на услуги парков (4,7%), музеев и кинотеатров (1%). Наряду с этим, было отмечено снижение цен на живые цветы (-0,5%).

В годовом выражении лидерство по росту цен продолжают удерживать услуги по аренде учебников и учебных пособий, которые, относительно июня прошлого года, стали дороже на 36%.

Готовая пища в кафе и столовых за месяц стала дороже на 0,4%, в заведениях быстрого питания — на 0,5%.

Лидером по росту цен за январь-июнь текущего года являются услуги центров отдыха, которые за этот период подорожали на 17,3%.

Из бытовых товаров и услуг парикмахерские услуги стали дороже за месяц на 1,1%, услуги заведений личного обслуживания — на 0,8%.