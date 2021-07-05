Boulevard — это городской квартал, расположенный на территории площадью 110 тысяч кв. м в Tashkent City. Масштабный комплекс предусматривает все необходимое для комфортной жизни, работы и полноценного отдыха: высококлассные апартаменты, разнообразие площадей и планировок, благоустроенная территория, шопинг-авеню, продуманная инфраструктура и огромный парк в двух шагах от апартаментов.

В финальной фазе продаж ЖК Boulevard стали доступны последние апартаменты площадью от 44 до 112,7 кв. м. Строительство жилого комплекса завершено, и это дополнительная возможность вживую оценить готовые дома и неповторимую архитектуру зданий.

Минимальная площадь апартаментов — 44,5 кв. м. Это оптимальный и компактный вариант, который подойдет для молодого человека или девушки, небольшой семьи, а также в качестве выгодного капиталовложения для подрастающих детей. Такие апартаменты рассчитаны на две жилые комнаты: спальню и гостиную, объединенную с кухонной зоной. Также предусмотрен объединенный санузел и открытый балкон.





Апартаменты площадью 81,7 кв. м рассчитаны на три комнаты. Это функциональная квартира, предполагающая родительскую спальню, детскую, большой зал, кухню, ванную, а также гардеробную и прачечную. В такой квартире продумано пространство и хранение, много естественного света, а также выход на просторный балкон из зала.





Планировка апартаментов площадью 96,7 кв. м подойдет для тех, кто предпочитает больше пространства. Большая гостиная на 30 кв. м поможет принять гостей и расположиться с максимальным комфортом. Родительская спальня в такой квартире занимает 15 кв. м от общей площади, а детская — 11,4 кв. м. Здесь предусмотрена большая кухонная зона, два санузла, прачечная, гардеробная и большой балкон.





В жилом комплексе Boulevard реализуется финальная фаза продаж.

Доступно ограниченное количество апартаментов.

В офисе продаж компании Dream City специалисты по недвижимости проконсультируют по всем имеющимся вопросам и помогут подобрать оптимальный вариант.

Все представленные планировки являются рекомендуемыми и при желании владельца апартаментов могут быть скорректированы или изменены.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно и без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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