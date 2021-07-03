ЖК «Династия» — это неповторимый проект, который станет яркой точкой комфорта. Первая линия комплекса включает два ярких девятиэтажных дома с одно-, двух-, трех- и четырехкомнатными квартирами площадью от 31,94 до 92,85 кв. м, а также двухкомнатные евро-квартиры и студии, спроектированные по европейским стандартам.

Девелопер предлагает жилье бизнес-класса с неординарными архитектурными решениями. Жилая площадь будет наполнена теплым естественным светом благодаря проекту с высокими окнами и потолками.





Сочно-зеленые бульвары и благоустроенные зоны для прогулок будут притягивать после будничной рутины. Также жителей порадует внутренний двор, где расположатся яркие детские площадки с достаточным пространством для игр и веселья на свежем воздухе. Пять площадок с надежным покрытием и прочным оборудованием станут любимыми местами для малышей. Авторы проекта заботятся, чтобы дети полноценно и при этом безопасно развивались в активных играх. А еще не придется заносить коляску или детский велосипед в квартиру, ведь в каждой входной группе запланированы удобные колясочные зоны.

Девелопер всегда подходит с особым вниманием к выбору расположения жилых комплексов. Локация включает в себя всю необходимую инфраструктуру для комфортной жизни. В пешей доступности находятся государственные и частные школы, детские сады, рынок, супермаркеты и другие социально значимые объекты.





«Династия» окружена чудесными столичными парками — Центральный парк, Экопарк и «Ашхабад», которые наполнят жизнь утренними пробежками и вечерними прогулками с семьей. А добраться до них можно с легкостью благодаря расположению комплекса на пересечении главных магистралей. С другой стороны открывается вид на первую трехуровневую дорожную развязку, ведущую в горы.





Авторы проекта подготовили еще одну изюминку — балконы из стекла, которые считаются оригинальным решением оформления фасада и внутреннего интерьера. Такой вариант помогает создать необычную атмосферу в квартире. Балкон увеличит уровень естественного освещения и подарит превосходный панорамный вид.





Строительство ведется исключительно с использованием материалов высокого качества, а сам проект выполнен с учетом климатических условий и расположения в сейсмически активном регионе. Будущих жильцов порадуют межкомнатные двери модели Bergamo с качественной фурнитурой, а также кухни, укомплектованные качественным гарнитуром модели Florencia от компании Binket Group.

Golden House представляет проект, в котором начнется яркий этап комфортной жизни. Продажа квартир в жилом комплексе «Династия» находится в разгаре.

Телефон: (+998) 78−888−11−22.

Офис продаж «Династия»: Яшнабадский р-н, пересечение улиц Паркентская и Мирзо Улугбека.

Сайт: gh.uz/dynasty

Facebook: fb.com/goldenhouseuz

Instagram: @goldenhouseuz

Telegram: t.me/goldenhouseuz

На правах рекламы.