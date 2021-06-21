Излюбленным материалом для возведения кровли частных домов является металлический профнастил или металлочерепица — долговечный, прочный, недорогой, безопасный и легкий материал.





Но есть и весомые минусы. Такая кровля обладает высокими акустическими качествами и крайне подвержена воздействию высоких температур, раскаляясь под лучами солнца до сотни градусов. Шесть месяцев в году жить и работать под такой крышей очень сложно, душно и невыносимо жарко. Отсюда круглосуточно работающие кондиционеры, постоянные чистки фильтров, замена фреона, ремонты, покупка новых устройств и счета. «Эффект домино» в бесконечном цикле, который можно прервать, лишь единожды утеплив крышу. Минеральная вата с легкостью побеждает летнюю жару. И стоит это совсем не дорого.





Утеплители на основе минеральной ваты принимают основной «удар» внешней среды на себя. Поэтому теплоизоляция кровли этим материалом крайне эффективна с точки зрения энергосбережения за счет снижения охлаждающей нагрузки и необходимого количества электроэнергии, а также природного газа, которым обогревают частные дома, ведь минеральная вата эффективна не только летом, но и зимой. Под крышей, утепленной минераловатным материалом, снижается время работы кондиционеров (достаточно нескольких часов), наступает акустический комфорт, увеличивается пожарная безопасность.





Позаботиться о здоровье своих близких, создать в доме здоровый микроклимат и начать экономить деньги можно с помощью утеплителя с высокими изоляционными свойствами Ecover.

Ecover — это:

Устойчивость к перепадам температур. Не деформируется при нагревании или охлаждении. Химическая и биологическая устойчивость. Никаких токсичных испарений, вредителей и насекомых. Отличная паропроницаемость. Материал «дышит» и не создает парникового эффекта. Простота монтажа. Утеплить кровлю большого дома можно за один день. Пожаробезопасность и шумоизоляция. Спокойный сон обеспечен. А главное — низкая теплопроводность. Тепло зимой, прохладно летом — комфорт круглый год.

Срок службы Ecover — не менее 50 лет при условии соблюдения технологий монтажа.





Ecover станет отличным выбором для людей, которые умеют считать деньги и делают долгосрочные инвестиции. Утеплитель ECOVER создает здоровый климат в доме и значительно снижает потребность зданий в энергии, особенно, когда речь идет о металлической кровле.

Теплоизоляция крыши — бесплатно.

«Ecover создает погоду в доме!»

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