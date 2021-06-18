Сотрудники ГУВД Ташкента 16 июня в 4:30 утра на блокпосту «Сергели» в Янгихаётском районе остановили въезжающий в столицу автомобиль Matiz.

В ходе проверки в багаже пассажира Нурбека Т. (1998 г. р.) были обнаружены два полиэтиленовых пакета, содержащих 600 флаконов сильнодействующего препарата «Тропикамид» и 1118 таблеток сильнодействующего препарата «Регапен», сообщила пресс-служба ГУВД.

Лекарства, оборот которых ограничен с 2019 году в рамках борьбы с «аптечными наркотиками», были изъяты в присутствии понятых.

После оформления в процессуальном порядке мужчина был доставлен в УКД ОВД Янгихаётского района для дальнейших действий.