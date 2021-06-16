Институт прогнозирования и макроэкономических исследований (ИПМИ) провел оценку ключевых изменений в развитии инновационной деятельности в отраслях экономики и регионах страны, о результатах сообщили «Газете.uz».

Проанализировав сложившуюся в 2020 году ситуацию и тенденции за 2015−2020 годы, эксперты определили лидирующие по инновационному развитию отрасли и регионы.

Наибольшее значение индекса инновационного развития было отмечено в шести отраслях и пяти регионах. В совокупности данными отраслями было реализовано на рынке 95% от общего объема всей реализованной инновационной продукции. В свою очередь, 6 регионами реализовано более 80% от общего объема реализованной инновационной продукции.

В топ-3 по уровню инновационного развития вошли среди отраслей экономики — обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, финансовая и страховая деятельность; среди регионов — Ташкент, Ташкентская и Навоийская области. В тройку лидеров по инновационному росту за 2015−2020 годы вошли такие отрасли, как услуги по проживанию и питанию, оптовая и розничная торговля, образование, а также такие регионы, как Навоийская, Бухарская и Ферганская области.

Для выявления наиболее успешных в инновационном плане отраслей и регионов используется агрегированный показатель — Индекс развития инновационной деятельности (ИРИД). Индекс рассчитывается как среднегеометрическое значение по трем основным направлениям развития инновационной деятельности:

доля в структуре реализованной инновационной продукции;

доля в затратах на инновации;

коэффициент внедрения инноваций (отношение количества внедренных технологических инноваций к количеству предприятий, внедривших технологические инновации. Отображает сколько внедренных технологических инноваций приходится на одно предприятие внедрившее их).

Однако ИРИД позволяет оценить только сложившуюся ситуацию на текущий год, не позволяя выявить инновационный потенциал роста. В связи с этим эксперты ИПМИ также провели расчеты Индекса инновационного роста (ИИР). Особенностью ИИР является то, что он позволяет определить отрасли и регионы, показавшие наиболее высокий инновационный рост за несколько лет. ИИР рассчитывается как среднее значение роста отраслей и регионов по трем показателям:

объем реализованной инновационной продукции;

затраты на инновации;

количество внедренных технологических инноваций.

Для расчета ИРИД и ИИР были использованы данные Государственного комитета Узбекистана по статистике за 2015−2020 годы.

Эксперты ИПМИ, проанализировав значение ИРИД и ИИР, определили отрасли и регионы с наибольшим уровнем инновационного развития и высоким инновационным ростом.

Значение ИРИД и ИИР по отраслям экономики и регионам Узбекистана





ИРИД (2020 год.) ИИР

(2015- 2020 годы) Отрасли экономики 1 Обрабатывающая промышленность 23,51 1,88 2 Оптовая и розничная торговля 7,88 3,73 3 Финансовая и страховая деятельность 7,16 1,25 4 Информация и связь 3,65 0,68 5 Строительство 3,53 2,78 6 Перевозка и хранение 3,08 0,35 7 Профессиональная, научная и техническая деятельность 1,36 1,26 8 Образование 1,07 2,86 9 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 0,92 1,86 10 Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 0,69 0,85 11 Деятельность по управлению и предоставлению вспомогательных услуг 0,54 1,39 12 Электроснабжение, подача газа, пара и кондиционерование воздуха 0,44 0,14 13 Услуги по проживанию и питанию 0,40 3,86 14 Прочие виды экономической деятельности 0,28 2,47 15 Операции с недвижимым имуществом 0,24 1,05 16 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 0,24 1,10 17 Водоснабжение; канализация, сбор и утилизация отходов 0,20 1,81 18 Искусство, развлечения и отдых 0,03 0,94 Регионы 1 Ташкент 21,29 1,62 2 Ташкентская 9,18 1,81 3 Навоийская 5,11 3,29 4 Самаркандская 3,36 1,49 5 Андижанская 3,30 0,93 6 Ферганская 2,85 3,26 7 Бухарская 1,91 3.28 8 Наманганская 1,89 2,07 9 Сырдарьинская 1,55 1,96 10 Джизакская 1,50 1,95 11 Республика Каракалпакстан 1,32 0,83 12 Сурхандарьинская 1,12 2,55 13 Кашкадарьинская 0,69 1,85 14 Хорезмская 0,40 0,52

ИРИД — это индекс уровня инновационного развития отрасли / региона в конкретном году. Принимает значения от 0 и больше. Чем выше значение, тем лучше показатель.

ИИР — это индекс роста инновационных показателей. Если индекс ИИР больше 1, то считается, что отрасль / регион показывают рост в реализации инновационной продукции, финансировании инноваций и их внедрении. Чем больше индекс, тем больше рост. Если индекс равен 1, то отрасль / регион остались без изменений. Чем индекс ИИР меньше единицы, тем больший спад наблюдается в отрасли/ регионе.

Проведенное исследование показало, что большая часть отраслей экономики и регионов страны имеют достаточно стабильную тенденцию роста инновационной деятельности, говорится в сообщении ИПМИ.

«Следующим этапом может быть дальнейшее совершенствование создаваемой в стране системы трансфера и коммерциализации научных разработок и инновационной инфраструктуры в виде бизнес-инкубаторов и технопарков», — заключили эксперты.

Детальный анализ развития инновационной деятельности по отраслям и регионам может быть предоставлен по запросу в ИПМИ.