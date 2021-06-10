В университете Амити в Ташкенте продолжается прием на вторые вступительные экзамены. Студентам, не сумевшим сдать первый вступительный экзамен, предоставляется возможность повторно подать документы.





Вступительные экзамены проводятся под руководством индийских профессоров через специальную платформу, разработанную для онлайн-системы Artificial Intelligence.





Подать документы можно по следующим направлениям:

International Foundation studies — международное базовое образование;

бакалавриат: информационные технологии; компьютерный инжиниринг; экономика; туристический менеджмент; бизнес-администрирование;

магистратура: информационные технологии.



Второй вступительный экзамен состоится 12 июля.





Дополнительную информацию можно узнать по телефонам:

(+998) 71−207−90−06, (+998) 71−207−90−07.

Сайт: amity.uz

E-mail: admission@amity.uz

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