Жилой комплекс Boulevard выдержан в классическом европейском стиле. Ажурные элементы архитектуры дарят комплексу утонченность и изысканность и создают особую атмосферу. Высокие арки и колонны, фонтаны, скошенные углы домов, изящные декоративные детали — все это делает ЖК Boulevard запоминающимся.





Также отличительной особенностью комплекса является наличие балкона в каждой квартире и высокие потолки. Это поможет впустить естественный свет, а также насладиться великолепными видами из окон, которые выходят на обустроенные дворы и на внутренние площадки с живописными искусственными водоемами и фонтанами.





Каждая улица внутри комплекса носит название известного города: Париж, Милан и Барселона. Резиденты и гости смогут почувствовать себя в одном из этих красивейших городов.

Расположение высококлассного комплекса в центре деловой жизни столицы делает ЖК Boulevard настоящей архитектурной достопримечательностью Tashkent City.





В скором времени откроются продажи последних апартаментов в ЖК Boulevard. Не стоит упускать возможность приобрести высококлассную недвижимость в функциональном и комфортном жилом комплексе.

Более подробная информация доступна по телефону (+998) 71−202−22−22 и в офисе продаж компании.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

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