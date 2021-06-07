Самарканд стал первым городом в Узбекистане, который улучшит планирование устойчивого развития, присоединившись к флагманской программе Европейского банка реконструкции и развития «Зеленые города» стоимостью 3 млрд евро, сообщили «Газета.uz» в ЕБРР.

Как ожидается, этот шаг будет способствовать достижению Узбекистаном стремления к углеродной нейтральности к 2050 году.

Самарканд стал 48-м участником программы, что было официально закреплено подписанием меморандума о взаимопонимании в понедельник, во время визита первого вице-президента ЕБРР Юргена Ригтеринка. Он возглавляет делегацию высшего руководства ЕБРР в Узбекистан с 7 по 9 июня.

Присоединяясь к программе устойчивого развития, города реализуют инициирующий проект при финансовой поддержке ЕБРР — в случае Самарканда это, как ожидается, будет инвестиция в электрические автобусы, — а также разработку плана действий для «озеленения» города, в котором описываются действия по улучшению состояния окружающей среды.

В глобальном масштабе на города приходится три четверти выбросов парниковых газов, отмечается в сообщении. Программа ЕБРР «Зеленые города», созданная в 2016 году, помогает каждому городу-участнику адаптировать решения к его экологическим потребностям с помощью мер, направленных на переход к более низкоуглеродному будущему.