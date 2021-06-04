Рост цен на продукты питания по итогам мая стал рекордным за последнее десятилетие. Среднее значение индекса продовольственных цен в мае выше на 4,8% апрельского показателя и сразу на 39,7% выше показателя мая прошлого года, свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО).

Одной из главных причин такого роста стал резкий подъём мировых цен на растительные масла, сахар и зерновые. Он достиг наивысшего значения с сентября 2011 года, которое лишь на 7,6% ниже исторического максимума.

Главным фактором повышения цен на зерновые стало подорожание кукурузы — среднее значение цен превысило показатель прошлого года на 89,9%. В мае благодаря благоприятным видам на урожай в США кукуруза несколько подешевела.

Мировые цены на пшеницу также начали снижаться в конце месяца, однако в среднем майские цены были на 6,8% выше апрельских. Индекс цен на растительные масла ФАО увеличился в мае на 7,8% — за счёт повышения цен на пальмовое, соевое и рапсовое масла.

При этом, по прогнозам самой же ФАО, в 2021 году в мире будет произведено почти 2,821 млн тонн зерновых, что на 1,9% выше уровня 2020 года. Правда, в ближайшие два года, скорее всего, вырастет и спрос на зерновые, который составит 2,826 млн тонн, что на 1,7% больше показателя прошлого года. Запасы же зерновых после трёхлетнего сокращения вырастут, но очень умеренно — лишь на 0,3%.

Подорожал и сахар — на 6,8%. Причины — задержки уборочной компании и ожидание низких урожаев в Бразилии, являющейся крупнейшим в мире экспортёром сахара. Крупные поставки из Индии несколько замедлили рост цен, но не смогли компенсировать негативные факторы.

Цены на мясо в мае выросли на 2,2% — главным образом за счёт увеличения импорта в Китай, а также роста внутреннего спроса на мясо птицы и свинину в ведущих регионах-производителях.

Индекс цен на молочную продукцию ФАО увеличился на 1,8% из-за активного импортного спроса на снятое и цельное сухое молоко.