Центральный банк Узбекистана сообщил о выпуске в обращение новых денежных знаков в виде банкнот достоинством 2000 сумов и 20 тысяч сумов с 14 июня 2021 года.

Тематика этих банкнот посвящена «Великому Шелковому Пути» и истории древнего города Бухара и Каракалпакстана, находящегося на территории государства.

Банкноты отпечатаны на защищенной бумаге.

Банкнота 2000 сумов

Размер банкноты в 2000 сумов составляет 142×69 мм.

На светлом фоне, с правой стороны банкноты, расположен локальный водяной знак в виде верблюда — символа караванных дорог «Великого Шелкового пути» и номинала «2000».

С правой стороны банкноты в толще бумаги расположена металлизированная, машиночитаемая защитная нить с текстом «UZB», шириной 1,5 мм.

Преобладающий цвет лицевой и оборотной стороны — пурпурный и светло-зеленый.

На лицевой стороне, в левой части банкноты, изображен архитектурный памятник древней крепости «BUХORO ARKI», воздвигнутый в I веке до нашей эры и перестроенный в IX—X веках нашей эры (настоящий вид сформирован в XVI веке нашей эры).





В верхнем левом углу расположена цифра «2000», отпечатанная цветопеременной OVI краской. В зависимости от угла просмотра цвет номинала меняется от золотистого цвета к зеленому.

В верхней правой части банкноты расположен текст «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI», в правом верхнем углу банкноты пурпурным цветом изображен герб Узбекистана.

Расположенный с правого и левого края специальный элемент, выполненный пурпурным цветом, предназначен для лиц со слабым зрением и за счет рельефности изображения даёт возможность определить на ощупь достоинство номинала.

В нижней части банкноты, на фоне орнаментального узора, отпечатано «латентное» (скрытое) изображение в виде аббревиатуры «UZ», видимое под определенным углом наклона по отношению к источнику света.

В нижней части левой стороны расположена надпись «IKKI MING SO‘M», отражающая достоинство номинала и текст «O‘ZBEKISTON SO‘MI RESPUBLIKA HUDUDIDA HAMMA TO‘LOVLAR UCHUN O‘Z QIYMATIBO‘YICHA QABUL QILINISHI SHART».

Вышеописанные изображения выполнены с применением металлографского способа печати, дающие ощущение рельефности краски на ощупь.

В правой части банкноты, на светлом фоне, тонкими линиями отпечатаны круги разного диаметра, которые при копировании дают искажение цвета и изображения.

На фоне национальной ткани «хан-атласа» на карте Узбекистана линиями зеленого цвета изображен направления караванных дорог «Великого Шелкового пути».

В верхней левой части изображен двугорбый верблюд, являющийся символом города Бухара, изображение которого, выполняя функцию регистра, служит для совмещения «лица» с «оборотом». При просмотре на просвет светлая часть банкноты совмещается с цветным фоном с оборотной стороны, образуя полноценное изображение.

Номер банкноты состоит из двухбуквенной серии латинского алфавита и семизначного номера. В правой части номер отпечатан горизонтально, в левой части — вертикально.

На оборотной стороне банкноты изображен «РОYKEND ARXEOLOGIYA YODGORLIGI» — руины древнего города Пойкенд, через который в III—IV веках до нашей эры проходил караванный путь.





В правой части изображены настенная лепнина, относящаяся к VIII веку до нашей эры и бытовая посуда, принадлежащая к III тысячелетие до нашей эры, найденные в археологических раскопках «Варахша» Бухарской области.

В верхней части с левой стороны отпечатан текст «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI» и год выпуска банкноты «2021».

В нижней части, с правой и левой стороны, на одной линии белым цветом отпечатано достоинство номинала цифрами «2000», также в верхнем правом углу расположена надпись «IKKI MING SO‘M».

В нижней части расположен в качестве предупреждения текст «O‘ZBEKISTON SO‘MINI QALBAKILASHTIRISH QONUNGA MUVOFIQ TA’QIB QILINADI».

Банкнота 20 000 сумов

Размеры банкноты составляет 147×69 мм. С правой стороны банкноты, расположен локальный водяной знак в виде верблюда — символа древнего «Великого Шелкового пути» и номинал «20000».

С правой стороны, в толще бумаги, расположена высокозащищенная микрооптическая ныряющая нить шириной 3 мм с «динамическим» эффектом, выходящая на поверхность банкноты в виде трех прямоугольных дорожек.

При просмотре на просвет выглядит как сплошная защитная нить и при наклоне банкноты на нити появляется эффект движения изображения.

Преобладающий цвет лицевой и оборотной стороны — синий, фиолетовый, коричневый.

На лицевой стороне, в левой части банкноты, расположен архитектурный памятник древнего сооружения «QO‘YQIRILGAN QAL’A», воздвигнутый в IV веке до нашей эры на территории нынешнего Каракалпакстана и найденный в 30-е годы ХХ века.





В левой стороне верхней части расположена цифра «20000», отпечатанная цветопеременной ОVI краской. В зависимости от угла просмотра цвет номинала меняется от пурпурного к зеленому.

В верхней части банкноты расположен текст «O‘ZBEKISTONRESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI», в правом верхнем углу банкноты синим цветом изображен герб Узбекистана.

Специальный элемент синего цвета, расположенный с правого и левого края банкноты, предназначен для людей со слабым зрением и за счёт рельефности изображения даёт возможность определить достоинство банкноты.

В нижней части банкноты орнаментальный фон содержит «латентное» (скрытое) изображение в виде аббревиатуры «UZ», видимое под определенным углом наклона банкноты по отношению к источнику света.

В нижней части, с левой стороны, расположена надпись"YIGIRMA MING SO‘M", отражающая достоинство банкноты и текст «O‘ZBEKISTON SO‘MI RESPUBLIKA HUDUDIDA HAMMA TO‘LOVLAR UCHUN O‘Z QIYMATI BO‘YICHA QABUL QILINISHI SHART».

Вышеописанные изображения выполнены с применением металлографского способа печати, дающие ощущение рельефности краски на ощупь.

В правой части банкноты, на светлом фоне, тонкими линиями отпечатаны круги разного диаметра, которые при копировании дают искажение цвета и изображения.

В верхней части, в очертании карты Узбекистана, светлыми линиями изображены направления караванных дорог «Великого Шелкового пути».

Расположенное в верхней левой части изображение, выполненное в виде орнаментального узора, применяемого в вышитых тканях народа Каракалпакстана, является регистром и служит для совмещения «лица» с «оборотом». При просмотре на просвет светлые участки изображения совмещаются с цветными элементами оборотной стороны, образуя полноценный узор.

Номер банкноты состоит из двухбуквенной серии латинского алфавита и семизначного номера. В правой части номер отпечатан горизонтально, в левой части — вертикально.

На оборотной стороне банкноты изображен"JONBOS QAL’A ARXEOLOGIYA YODGORLIGI", относящийся к IV веку до нашей эры, который расположен на вершине к юго-востоку от возвышенности горы Султон Увайс.

В правой части размещены изображения археологических находок в виде керамического кувшина, относящегося к народам, жившим в VII—VI веках до нашей эры между Аральским и Каспийским морями и артефакта в виде верблюда, принадлежавшего к древнему населению I века до нашей эры, который использовался в обрядах зороастризма.

Эти изображения выполнено с четкими границами двух цветов (фиолетового и коричневого) дающие ощущение рельефности краски на ощупь.

В верхнем левом углу отпечатан текст «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI» и год выпуска банкноты «2021».

В нижней части, в правом и левом углу на одной линии белым цветом размещено достоинство номинала цифрами «20000», также в правом верхнем углу отпечатана надпись «YIGIRMA MING SO‘M».

В нижней части банкноты расположен в качестве предупреждения текст «O‘ZBEKISTON SO‘MINI QALBAKILASHTIRISH QONUNGA MUVOFIQ TAQIB QILINADI».

Наряду с находящимися в обращении денежными знаками и монетами, выпускаемые в обращение денежные знаки достоинством 2000 сумов и 20 тысяч сумов обязательны к приему по нарицательной стоимости во все виды платежей всеми хозяйствующими субъектами и населением без всяких ограничений.