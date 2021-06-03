Делегация Узбекистана во главе с министром здравоохранения Абдухакимом Хаджибаевым прибыла в Южную Корею для изучения корейского опыта и технологий строительства онкологических больниц, сообщает ИА «Дунё».

Опыт Южной Кореи будет использоваться при строительстве в Ташкенте специализированной онкологической больницы, способной лечить и оперировать онкологических больных с высокой тяжестью заболевания. Здание будет размещено на территории Ташкентской медицинской академии. Место будущего строительства в середине мая посещал президент Шавкат Мирзиёев, который и поручил использовать южнокорейский опыт при проектировании и возведении больницы.

Узбекская сторона предложила южнокорейским экспертам и ведущим компаниям принять участие в создании онкологической больницы. Министр здравоохранения Республики Корея Квон Док Чоль ответил, что будет рад внести свой вклад в улучшение здоровья народа Узбекистана и передаст ноу-хау южнокорейского правительства по строительству высокопрофильных онкологических больниц.