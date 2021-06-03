С 27 по 30 мая 2021 года в столице Кыргызстана Бишкеке проходили международные соревнования по конному спорту конкур FEI Jumping CSIO1*-W World Cup Eurasian League и FEI Jumping Nations Cup.

Соревнования проходили под эгидой Международной федерации конного спорта и Евразийской ассоциации конного спорта. В них приняли участие спортсмены из России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Сборная Узбекистана в составе 20 спортсменов и 19 спортивных лошадей под руководством вице-президента Евразийской ассоциации конного спорта и председателя Федерации коневодства и конного спорта Республики Узбекистан Бахромжона Газиева показала превосходный результат.





Первый день соревнований прошел успешно для всадников из Узбекистана. Бекзод Курбанов, который является не только мастером спорта международного класса, но и главным тренером сборной по конному спорту Республики Узбекистан на лошади по кличке Кинг Корнет Л в конкуре высотой 140 см занял первое место.

Саидамирхон Тургунбаев — мастер спорта международного класса на лошади по кличке Корнет БС в конкуре высотой 120 см занял первое почетное место. Этот же спортсмен на лошади по кличке Кастания в данной категории занял третье место.

28 мая спортсмены национальной сборной Узбекистана в категории Гран-при (высота 150 см) заняли весь пьедестал, оставив позади себя всадников из Кыргызстана, Казахстана и России.





Первое место завоевал мастер спорта международного класса Умид Камилов на лошади по кличке Нумеро Уно Рафаель. Второе место досталось Бекзоду Курбанову на лошади по кличке Сир Стенограф. Третье место также завоевал Бекзод Курбанов на лошади по кличке Кинг Корнет Л, а четвертое место — Нуржан Туякбаев — мастер спорта международного класса на лошади по кличке Ланселотта.

29 мая проходили соревнования по конкуру (высота 130 см). Путь к победе был нелегким. Несмотря на трудности, спортсмены показали блестящий результат и в третий день соревнований. Конкуристы из Узбекистана завоевали все победные места и заняли весь пьедестал. Первое почетное место завоевал Бахромжон Газиев на лошади по кличке Этос, показав великолепный результат. Второе место занял Саидамирхон Тургунбаев на лошади по кличке Кастания, и третье место досталось Аъзаму Толиббаеву на лошади по кличке Леди.





30 мая проходили заключительные командные соревнования. Отважные спортсмены из Узбекистана заняли первое призовое место. Сборная Узбекистана была лучшей в командном зачете. Они старались, прилагая все усилия.

«Мы очень довольны таким успехом нашей сборной. Я со своей стороны, как вице-президент Евразийской ассоциации конного спорта и председатель Федерации конного спорта, стремлюсь улучшить результаты нашей сборной в мировом рейтинге. На данный момент ведем работу над улучшением тренерского состава, вносим в календарный график дополнительные соревнования по конному спорту, постоянно проводим турниры, чтобы молодые спортсмены приобретали опыт соревновательного характера. Выявляем талантливых ребят в конном спорте — работа ведется колоссальная. В дальнейшем у нас большие планы и перспективы. Будем перед спортсменами ставить задачи, стремиться к еще лучшим результатам, более эффектным победам на соревнования международного уровня», — сказал Бахромжон Газиев.

Спортсмены поблагодарили президента Шавката Мирзиёева за возможности для стремительного развития данного спорта в Узбекистане. Усилия спортсменов оправдались впечатляющей победой на крупных международных соревнованиях. За 20 лет проведения данных соревнований сборная Узбекистана впервые добилась таких успехов.

Также в национальных соревнованиях всадник из Узбекистана Хуршидбек Алимджанов занял первое почетное место.

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