Дети — это будущее и смысл жизни, воплощение больших надежд. Долг каждого взрослого — окружить детей вниманием, любовью и заботой, вырастить здоровыми, умными и добрыми. В настоящее время в Узбекистане создаются все условия для гармоничного и всестороннего развития подрастающего поколения.





День защиты детей стал символичным днем проявления доброты и заботы к подрастающему поколению. На протяжении многих лет свой вклад в это благородное дело вносит и «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани». Большинство благотворительных проектов компании направлено на поддержку детей с ограниченными физическими возможностями, ребятишек, борющихся с тяжелыми заболеваниями, воспитанников детских домов и малоимущих семей.

На сегодняшний день Узбекистан находится на стадии активного демографического роста. Стране под силу обратить эту тенденцию во благо путем наращивания человеческого капитала. Это возможно благодаря обеспечению качественного образования, начиная с дошкольного возраста.

Осознавая важность создания фундамента для будущего, крупный инвестор в нашей стране, компания «ЛУКОЙЛ», реализует благотворительный проект по строительству трех дошкольных организаций: в Бухаре на 250 мест, Карши на 150 мест и Ташкентской области на 150 мест. На реализацию этого масштабного социального проекта «ЛУКОЙЛ» выделил 12 млн долларов.





Бухарская детская образовательная организация (ДОО) общего типа строится по проекту, специально разработанному «ЛУКОЙЛ» в России. Впервые такой проект был реализован в Астрахани. Двухэтажное здание ДОО в Бухаре и прилегающая к нему территория общей площадью более 11 тысяч кв. м будут оснащены современной техникой и оборудованием, бассейном, танцевальным и спортивным залами, компьютерным классом, а также групповыми помещениями. Для активных игр и занятий спортом на территории ДОО в Бухаре предусмотрены велосипедные дорожки и детские площадки с безопасным синтетическим покрытием.





В Карши и Ташкентской области новые ДОО будут представлять собой многопрофильные специализированные организации с реабилитационными центрами, которые будут также обслуживать каждый год по 5−7 тысяч детей с нарушениями в развитии в возрасте с 2 до 15 лет, нуждающихся в медицинской реабилитации. Специальное медицинское оборудование будет завезено из Германии, Франции, Южной Кореи, России и других стран.

Прототипом для них послужит ДОО с реабилитационным центром «Имкон» в Нукусе. В данном проекте объединены дошкольная образовательная организация и реабилитационный центр для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и моторики, а также с особенностями умственного развития (дети с синдромом Дауна, аутизмом и другие).

В новых ДОО будут располагаться современные залы ЛФК и физиотерапии, массажные кабинеты, сенсорная комната, комната развития мелкой моторики, социально-бытовой адаптации, музыкальной и арт-терапии, а также кабинеты врачей.

Работа на строительных площадках идет полным ходом. На данный момент уже построены здания и вспомогательные сооружения будущих детских садов, ведутся отделочные работы и благоустройство территории. Благодаря проекту «ЛУКОЙЛ» тысячи детей получат доступ к качественному дошкольному образованию. По окончании строительства детские сады будут полностью переданы Министерству дошкольного образования.

В День защиты детей «ЛУКОЙЛ» порадовал детей еще одним подарком. На площади дворца Дружбы народов при поддержке компании «ЛУКОЙЛ» был проведен грандиозный фестиваль «Мое счастливое детство» с участием детских ансамблей, звезд эстрады, артистов цирка и любимых сказочных персонажей, подаривших яркие эмоции тысячам детей. На концерт были приглашены воспитанники детских домов и специнтернатов.





Социальная работа «ЛУКОЙЛ», направленная на поддержку детей, не ограничивается ежегодной организацией грандиозных праздников и шоу-программ. Компания на постоянной основе оказывает благотворительную помощь детским домам и интернатам для детей с ограниченными возможностями, детскому отделению Ташкентского онкологического центра, благотворительным и общественным фондам.

Это лишь часть благотворительных проектов «ЛУКОЙЛ» в Узбекистане, направленных на поддержку развития и образования детей. Детские мечты сбываются под флагом доброты и заботы взрослых, ответственных за подрастающее поколение.

Общая сумма благотворительных средств, выделенных компанией «ЛУКОЙЛ» на поддержку проектов развития культуры, образования, спорта и медицины в Узбекистане, превысила 25 млн долларов.

На правах рекламы.