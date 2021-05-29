Сенат Олий Мажлиса на пятнадцатом пленарном заседании 28 мая утвердил Стратегию достижения гендерного равенства в Узбекистане до 2030 года (сам документ пока не опубликован).

Председатель верхней палаты парламента Танзила Нарбаева заявила, что впервые в истории Узбекистана количество женщин в национальном парламенте достигло уровня (32%) — страна занимает 37-е место среди 190 стран по этому показателю.

По её словам, доля женщин в политических партиях достигла 44%, в сфере высшего образования — 40%, в предпринимательстве — 35%. Женщины широко привлекаются в информационно-коммуникационную, инновационную, энергетическую, инженерную сферы.

В 81 министерстве и ведомстве сформирован резерв более 15 тысяч кадров, состоящих из передовых и образованных женщин, отметила она.

По данным главы Сената, доля женщин на руководящих должностях достигла 27%. Шесть женщин назначены хокимами, одна — послом.

«Для социально-экономической поддержки женщин, адресной работы с ними внедрена система „женской тетради“. Действует система покрытия расходов на обучение нуждающихся девочек, потерявших родителей или одного из них, одиноких женщин, не имеющих кормильца, удвоено количество грантов для девочек из малообеспеченных семей при поступлении в высшие образовательные учреждения», — заявила Танзила Нарбаева.

Танзила Нарбаева. Фото: Сенат Олий Мажлиса.

Для развития женского предпринимательства более 224 тысячам женщин выделены льготные кредиты на общую сумму 6,9 трлн сумов, за ними закреплен «Народный банк», в 14 регионах созданы центры женского предпринимательства.

Глава Сената отметила пересмотр системы реабилитации и адаптации лиц, пострадавших от насилия.

Кроме того, в Индексе женщин, бизнеса и права Всемирного банка Узбекистан в 2020 году вошел в число 27 стран, «осуществивших значимые реформы в области прав женщин и гендерного равенства», поднялся на 5 позиций и занял 134-е место из 190.

Как сообщает пресс-служба Сената, Стратегия достижения гендерного равенства в Узбекистане до 2030 года предусматривает «комплексный подход к внедрению принципа равенства между женщинами и мужчинами во всех сферах и уровнях принятия и исполнения решений».

Документ также будет способствовать продвижению гендерного равенства в экономической, политической и социальной жизни для создания условий для реализации равных прав и возможностей женщин и мужчин, а также соблюдения фундаментальных прав человека.

Стратегия охватывает такие вопросы, как обеспечение равного и качественного образования для всех, создание для девочек из сельской местности возможностей получения высшего образования, достижение гендерного равенства женщин, предупреждение насилия и торговли людьми.

Направления стратегии определены в соответствии с Целями устойчивого развития ООН на период до 2030 года.

Ожидается, что благодаря реализации стратегии:

расширится практика назначения женщин на руководящие должности в вышестоящей и нижестоящей системе госорганов;

в государственных органах, где существует гендерный дисбаланс, будет обеспечено равное представительство женщин и мужчин путём введения системы временного квотирования;

повысится эффективность работы по обеспечению занятости, созданию достойных условий труда и поддержке социально незащищенных и малообеспеченных женщин, особенно женщин из семей, проживающих в сельской местности, а также достигнута самозанятость;

будет обеспечено предупреждение случаев притеснения и насилия в отношении женщин на рабочем месте и устранение негативных взглядов, которые сформировались по отношению к ним в обществе.

Танзила Нарбаева подчеркнула, что в обеспечении гендерного равенства в обществе, повышении социально-политической и экономической активности женщин важно вовлечённость всех государственных и общественных структур.

В сентября 2020 года в ООН заявили, что ни одна страна мира за четверть века так и не приблизилась к полной реализации Пекинской декларации о правах женщин. В мире лишь около 25% представителей власти и управленцев — женщины, остальные 75% по-прежнему — мужчины.