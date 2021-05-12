Компания экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» по итогам первого квартала 2021 года обеспечила страхование 32% регионального экспорта и увеличила свое присутствие на международном рынке перестрахования в три раза. Тем самым она продемонстрировала положительную динамику развития и обеспечила устойчивый рост основных показателей деятельности.

В первом квартале 2021 года национальным экспортерам была предоставлена страховая защита при экспорте их товаров и услуг в зарубежные страны в размере 333,9 млн долларов США. Это составляет 31,7% регионального экспорта и обеспечивает рост в размере 115% к аналогичному периоду прошлого года.

Активное участие компании на рынке Lloyd’s и других международных рынках страхования способствовало увеличению объемов бизнеса на 278% и принятию обязательств по входящему перестрахованию в размере 176,9 млн долларов.

В рамках страхования инвестиционных проектов, реализуемых в регионах Узбекистана, обеспечен сбор страховых премий в размере 7,2 млрд сумов с ростом в 2 раза к соответствующему периоду 2020 года.

На территориях свободных индустриальных экономических зон и малых промышленных зон обеспечен рост объемов страхования бизнеса в 4 раза с увеличением объемов сбора страховых премий до 2,8 млрд сумов.

Наблюдается увеличение потребности предпринимателей разных сфер в страховании имущественных и финансовых рисков. В результате этого в сегменте субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства обеспечен сбор страховых премий в размере 8,8 млрд сумов, что в 1,5 раза больше объемов аналогичного периода 2020 года.

Активная работа с населением помогла обеспечить сбор страховых премий в размере 13,3 млрд сумов с ростом 136% к соответствующему периоду прошлого года.

Компания также укрепила свою позицию на рынке ОСГОВТС. При этом клиентская база увеличилась на 167% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Сбор страховых премий составил 10,1 млрд сумов с ростом 174%.

Всего за первый квартал 2021 года страховыми услугами охвачено 234 тысячи юридических и физических лиц, что в 1,6 раза больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

В течение первого квартала было рассмотрено 17,7 тысячи претензий, по которым было выплачено 34,4 млрд сумов. Эти показатели выросли в 4,5 раза по отношению к соответствующему периоду прошлого года.

Валовый сбор страховых премий по итогам первого квартала составил 67,5 млрд сумов. Это помогло сохранить и укрепить позиции компании «Узбекинвест» на отечественном рынке страхования.

На правах рекламы.