Во вторник, 11 мая, в социальных сетях распространилась видеозапись, сделанная в родильном комплексе №1 в Ташкенте. В видео отмечается, что в учреждении отказались принять беременную женщину и оказать ей медицинскую помощь из-за того, что она состояла на учете в Янгиюле. Инцидент прокомментировали в Министерстве здравоохранения Узбекистана.

По данному вопросу под председательством главы Минздрава Абдухакима Хаджибаева было проведено экстренное совещание с участием главных врачей городских и республиканских родильных учреждений.

После изучения ситуации Главным управлением здравоохранения Ташкента было установлено, что беременная женщина О. С. (2000 г. р.) прописана в Иштиханском районе Самаркандской области и в настоящее время проживает в Янгиюльском районе Ташкентской области.

По предварительным данным, 29 апреля в 4:25 Х. М. привёз свою супругу, которая жаловалась на боли, в роддом №1 в Сергелийском районе столицы. Дежурный врач осмотрел женщину и поставил ей диагноз: «первая беременность, 41-я неделя, латентная фаза первого периода родов».

Но из-за того, что в обменном листе роженицы было указано, что она состоит на учёте в сельском врачебном пункте №69 в Янгиюльском районе, ей было рекомендовано отправиться в районный роддом по дислокации либо родильный отдел клиники №1 Ташкентской медицинской академии. Спустя примерно час женщину доставили в ТМА, в 7:40 она родила девочку весом 3700 гр. Послеродовой период прошёл без последствий, 3 мая её вместе с дочерью выписали домой, говорится в заявлении министерства.

В Минздраве сообщили, что за допущение таких негативных случаев уволена заместитель начальника Главного управления здравоохранения Ташкента по вопросам охраны материнства и детства, обеспечения репродуктивного здоровья Р. Хаитбаева. Кроме того, от занимаемой должности освобождена главный врач первого роддома Р. Алимжанова. В отношении других медработников также приняты соответствующие меры, говорится в сообщении.